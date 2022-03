Geplatzte Hochzeitsfeier: Wann Mieter (nicht) von einem Vertrag zurücktreten dürfen

4.3.2022

Ist es einem Brautpaar zumutbar, seine Hochzeitsfeier wegen der Einschränkungen der Covid-19-Pandemie zu verlegen, so hat es in der Regel keinen Anspruch darauf, von einem Vertrag für hierzu angemietete Räume zurückzutreten. Das gilt zumindest dann, wenn der Vermieter dem Paar mehrere Ersatztermine angeboten hat, so der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 2. März 2022 (XII ZR 36/21).

Geklagt hatte ein Pärchen, das im Dezember 2018 standesamtlich geheiratet hatte. Es hatte geplant, die Hochzeit Anfang Mai 2020 mit rund 70 Personen zu feiern. Für die Party mietete das Ehepaar im Frühjahr 2019 entsprechende Räume an. Wegen des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie konnte die Feier jedoch nicht zu dem geplanten Termin stattfinden. Die Eheleute traten daher von dem Vertrag zurück und verlangten die Rückzahlung der bereits gezahlten Miete.

Zu Unrecht, entschied der Bundesgerichtshof (BGH). Er wies die Klage auf Rückabwicklung des Vertrages als unbegründet zurück. Nach Ansicht des BGH wäre ein Rücktritt nur dann berechtigt gewesen, wenn es den Klägern nicht zumutbar gewesen wäre, an dem Vertrag festzuhalten. Das sei wegen der besonderen Umstände jedoch nicht der Fall. Denn der Vermieter hätte ihnen eine Vielzahl von Ausweichterminen angeboten. Davon hätten die Betroffenen jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Unabhängig davon habe die Hochzeitsfeier anders als üblich in keinem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Eheschließung gestanden. Den Eheleuten sei es daher durchaus zuzumuten gewesen, sich auf eine Terminverlegung einzulassen. Das Landgericht Frankenthal hatte einem Ehepaar in einem ähnlichen Fall einen kostenlosen Rücktritt vom Vertrag zugestanden (VersicherungsJournal 31.1.2022).