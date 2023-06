Generationenkapital: Erste Milliarden fließen laut Lindner Ende 2023

8.6.2023 – Voraussichtlich im vierten Quartal 2023 werden erste Mittel in das Generationenkapital fließen. Zudem plant die Bundesregierung, auch in der privaten Altersvorsorge den Kapitalmarkt stärker für die Menschen nutzbar zu machen. Dies sagte Bundesfinanzminister Lindner in einem Interview.

„In diesem Jahr wollen wir dem Generationenkapital die ersten Mittel zuführen. Wir reden wahrscheinlich über das letzte Quartal dieses Jahres. Ich rechne damit, dass die Gesetzgebung dann abgeschlossen ist und die ersten zehn Milliarden Euro fließen können“, sagte Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, in einem Interview mit der Redaktion von Web.de.

Christian Lindner (Archivbild: Brüss)

Das Interview wurde am Mittwoch veröffentlicht. Die Bundesregierung bereite gerade das Rentenpaket und das Generationenkapital vor, berichtete darin der FDP-Chef.

Deutliches Signal an Vorsorgesparer

Man arbeite in zwei Schritten. Die künftigen Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) würden mit dem Instrument des Kapitalmarkts entlastet. „Der Staat sendet damit ein deutliches Signal an die Menschen: Der Aktienmarkt ist keine unverantwortbare, gefährliche Spekulation. Man kann ihn privat nutzen, wenn der Staat das auch macht“, so Lindner.

In der jüngeren Generation sehe er ein großes Interesse am Aktienmarkt, für die Gesellschaft insgesamt eine gewisse Skepsis. „Das Generationenkapital sendet aber das Signal: Der Staat hält es für verantwortbar, für die gesetzliche Rente Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Die Sicherheit ergibt sich aus der Breite und der Langfristigkeit der Anlagen“, betonte er.

WERBUNG

„Angemessene Besteuerung“ im Ruhestand

Das zweite Element sei die individuelle Vorsorge. „Wir werden auch in der privaten Altersvorsorge den Kapitalmarkt stärker für die Menschen nutzbar machen – damit jeder Einzelne für den eigenen Ruhestand auf dem Kapitalmarkt vorsorgen kann“, kündigte der Bundesfinanzminister an.

Als Beispiel nannte der FDP-Politiker ein spezielles Altersvorsorgedepot, wie es in den Vereinigten Staaten möglich sei. Dies werde nicht voll wie ein Kapitalmarktgeschäft besteuert. Es sammle Erträge, und die Entnahme finde erst im eigenen Ruhestand „zu einer angemessenen Besteuerung“ statt.

Großes Gerechtigkeitsproblem

Insgesamt müsse man die finanzielle Bildung stärken. Das sei auch ein Gebot der Fairness. Mit Blick auf den Aktienmarkt sagte Lindner: „Da sehe ich ein großes Gerechtigkeitsproblem. Eine Person, die bessere finanzielle Entscheidungen trifft, hat nach zehn oder 20 Jahren eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht als eine Person, die schlechte finanzielle Entscheidungen trifft – auch bei gleichem Einkommen.“

Das Gefühl der Angst, dass die Rente über den volatilen Aktienmarkt stabilisiert werden soll, müsse man ernst nehmen. „Man darf ihm aber nicht nachgeben, man muss Überzeugungsarbeit leisten. Die Idee ist, Risiken zu streuen und in die Breite zu gehen. Die historische Entwicklung der Kapitalmärkte zeigt, dass sich dort eine höhere Rendite erzielen lässt, als nur auf die gesetzliche Rente zu setzen“, so Lindner.

Mehr Beitragszahler, mehr Empfänger

Befragt nach der Möglichkeit, die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) durch mehr Beitragszahler zu stabilisieren, indem zum Beispiel künftig auch Beamte und Politiker einzahlen, meinte der FDP-Chef: „Tatsächlich zahlt der Staat für die Beamtinnen und Beamten aktuell während ihrer aktiven Zeit keine Renten-Versicherungsbeiträge. Das müsste er dann machen.

Das heißt aber: Es würde für den Staat zunächst teurer, entlastet das System aber nicht. Es gäbe dann mehr Einzahler in die Versicherung, aber am Ende auch mehr Empfänger.“