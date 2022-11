Geld zurück wegen verspäteter Gepäckbeförderung

9.11.2022 – Unterlässt es ein Luftfahrtunternehmen trotz besseren Wissens, einen Fluggast darauf hinzuweisen, dass sein Gepäck voraussichtlich mit einer erheblichen Verzögerung am Zielflughafen ankommen wird, hat es ihm je nach Einzelfall den Flugpreis zu erstatten. Das hat das Oberlandesgericht Celle mit Urteil vom 20. Oktober 2022 entschieden (11 U 9/22).

Der Kläger hatte für sich und seine Familie einen Hin- und Rückflug von Hannover nach Kenia gebucht. Dort sollte der 50. Geburtstag eines Mitreisenden gefeiert werden. Das war jedoch nur mit erheblichen Einschränkungen möglich. Denn das Gepäck der Reisenden einschließlich der festlichen Garderobe für die Feier traf erst mit einwöchiger Verspätung am Zielflughafen ein.

Die Fluggesellschaft erklärte sich dazu bereit, die Kosten für eine notdürftige Ersatzbeschaffung von Kleidung und übrigem wichtigen Reisegepäck zu übernehmen. Das reichte dem Betroffenen jedoch nicht aus. Denn insbesondere wegen der fehlenden Festkleidung habe die Reise für die Beteiligten einen nur bedingten Wert gehabt. Er forderte daher zusätzlich die Rückerstattung des Flugpreises.

Getrübter Reiseerfolg

Mit Erfolg: Der 11. Zivilsenat des Celler Oberlandesgerichts hielt die Forderung für gerechtfertigt, wenn auch nur für die Flugkosten der Hinreise.

Dem Luftfahrtunternehmen sei schon vor Reiseantritt bekannt gewesen, dass es nicht zuverlässig dazu in der Lage war, das Gepäck des Klägers und seiner Mitreisenden zeitgleich oder zumindest zeitnah zu transportieren. Davon waren die Richter nach der Beweisaufnahme überzeugt. Denn das eingesetzte Flugzeug hätte bei voller Beladung mit Passagieren und deren Gepäck nicht in Mombasa landen können.

Erhebliche Beeinträchtigung des Reisezwecks

Die Beförderungsleistung für den Hinflug sei für den Kläger und seine Familie daher wertlos gewesen. „Denn ein in Europa lebender Passagier wird durch das dauerhafte Fehlen seines Gepäcks in seinem Aufenthalt in einem weniger entwickelten und in vielerlei Hinsicht kulturell fremden Land üblicherweise ganz erheblich beeinträchtigt.“

Einen Ersatz für den Inhalt der Gepäckstücke zu beschaffen, habe am Zielort, soweit überhaupt möglich, einen hohen Zeitaufwand erfordert. Daher sei das Erreichen des eigentlichen geplanten Reisezwecks, nämlich die Feier des runden Geburtstags und entspannte Tage, nachhaltig gestört gewesen sei.

Das habe jedoch nicht für den Rückflug gegolten. Dessen Kosten müsse die Fluggesellschaft dem Kläger folglich nicht zurückzahlen.