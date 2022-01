Geförderte Altersvorsorge erlebt echtes Jahresabschlussgeschäft

27.1.2022 – Lebensversicherer genießen weiterhin hohe Akzeptanz. Trotz schwieriger Beratungssituation gibt es wieder keinen Einbruch bei der Altersvorsorge. Im Gegenteil: Mit einem kleinen Riester-Schlussverkauf können die Assekuranzen das Image aufpolieren. Die Kunden akzeptieren aber in ihrer Mehrheit längst den Umstieg zu garantiearmen, aber chancenorientierten Produkten.

„Die Lebensversicherung hat sich im zweiten Corona-Jahr stabil entwickelt“, sagte Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), am Donnerstag bei der Vorstellung der Branchenzahlen 2021. Zwar hat laut GDV die digitale Beratung zur Vorsorge stark zugenommen, trotzdem würde die Pandemie das Lebensversicherungs-Geschäft dämpfen.

2022 weiteres Plus erwartet

Abgeschlossen würden Lebensversicherungen nämlich noch immer überwiegend im persönlichen Kontakt. „Der ist für eine ganzheitliche Vorsorgeberatung einfach wichtig“, erläuterte Gerhard Müller, stellvertretender Vorsitzender des Präsidialausschusses Altersvorsorge und Zukunftssicherung.

Daher geht der GDV auch für 2022 von einem eher verhaltenden Lebensversicherungs-Geschäft aus. „Wir halten ein Beitragswachstum zwischen einem und zwei Prozent für realistisch. Bei den klassischen Produkten in der Lebensversicherung erwarten wir eine schwächere, bei den hybriden und fondsgebundenen eher eine wachstumsstärkere Entwicklung“, so Präsident Weiler.

Ein echtes Jahresabschlussgeschäft erlebte 2021 die geförderte Altersvorsorge. Trotz der vielfachen öffentlichen Kritik konnte Riester unter dem abgelaufenen Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent (VersicherungsJournal 25.11.2021) nochmals einen kleinen Neugeschäftsboom erzielen. Viele Kundinnen und Kunden hätten sich wohl angesichts der laufenden politischen Debatte um Reformen der privaten Altersvorsorge noch einen Vertrag gesichert.

Geförderte Altersvorsorgte bleibt notwendig

„Die Bundesregierung sollte die Voraussetzung dafür schaffen, dass es auch künftig noch eine geförderte private Altersvorsorge gibt. Darauf sind viele Menschen angewiesen, die von einer rein steuerlichen Förderung nicht so stark profitieren können“, appellierte Weiler an die neue Ampelkoalition.

Insgesamt musste der Bestand an Riester-Policen durch Kündigungen wieder einen kleinen Abrieb von 0,5 Prozent hinnehmen. Die Zahl der Policen beläuft sich aber immerhin noch auf 10,4 Millionen Verträge.

Rückläufiges Einmalbeitragsgeschäft

Bedingt durch ein rückläufiges Einmalbeitragsgeschäft nahmen die Beiträge in der Lebensversicherung, der Pensionskassen und Pensionsfonds insgesamt um 1,4 Prozent auf 101,8 Milliarden Euro ab. In den beiden Jahren zuvor hatte die Branche Einnahmen von jeweils 103,2 Milliarden Euro erzielt.

Auch der Bestand an Verträgen schrumpfte von 86,3 in 2020 (21.1.2021) auf 85,9 Millionen Policen in 2021. In seiner Statistik weist der GDV aber für das vergangene Jahr einen Bestand von 87,2 Millionen Verträge aus. „Grund ist eine Bestandsübertragung von Einmalbeitragsverträgen von einem bisherigen Nicht-GDV-Mitglied", erläuterte GDV-Vorstand Müller. Einen Einfluss auf die Einnahmen habe dies jedoch nicht gehabt.

Leistungen gestiegen

Deutlich gestiegen sind die Leistungen der Lebensversicherer. 2021 wurden 86,6 Milliarden Euro an die Kunden ausgezahlt, 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Ohne Pensionskassen und Pensionsfonds erzielten die Lebensversicherer gebuchte Brutto-Beiträge in Höhe von 98,2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Minus von 1,7 Prozent.

Während die Einnahmen gegen laufenden Beitrag leicht um 0,8 Prozent auf 63,1 Milliarden stiegen, gab es beim Einmalbeitrag mit einem Minus von 5,7 Prozent einen deutlichen Abrieb. Trotzdem wurden noch Einnahmen in Höhe von 35,1 Milliarden Euro generiert.

Der Neuzugang gemessen in Annual Premium Equivalent (APE: laufender Beitrag für ein Jahr zuzüglich zehn Prozent Einmalbeitrag) beim Einmalbeitrag der Lebensversicherer brach sogar um 7,3 Prozent ein und betrug noch 3,4 Milliarden Euro. Der Neuzugang beim laufenden Beitrag dagegen stieg relativ stark mit 8,5 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro an.

2021 insgesamt 4,6 Millionen neue Policen

Das aufgrund harscher Kritik in der Öffentlichkeit doch überraschend gute Ergebnis in der geförderten Altersvorsorge spielt für die Branche wirtschaftlich wohl eher eine untergeordnete Rolle. Grund: Zwar stieg die Zahl der Neuabschlüsse bei Riester-Policen um deutliche 12,0 Prozent und das der Rürup-Renten sogar um 39,7 Prozent. Doch bei Riester gab es damit insgesamt lediglich rund 310.000 neue Verträge und bei Rürup sogar nur knapp 119.000 Neuabschlüsse.

Demgegenüber konnte die Lebensversicherungs-Branche 2021 insgesamt 4,6 Millionen neue Policen generieren. Zahlenmäßig ist das immer noch ein Minus von 1,3 Prozent, während die in APE gemessenen Neueinnahmen um 2,3 Prozent auf 9,7 Milliarden stiegen. Mit Pensionskassen und Pensionsfonds sowie Lebensversicherungen legte die Branche sogar um 2,6 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro APE zu.

Kunden setzen auf renditeorientierte Produkte

Fazit: Das eher verhaltende Lebensversicherungs-Geschäft ist weiterhin geprägt durch den Verkauf von nicht geförderten Produkten, vor allem Hybrid- und Fonds-Policen, wie der GDV betont. Die meisten Kunden sehen hier wohl deutlich höhere Renditechancen als in den stark reglementierten Riester-Policen, die weiterhin zum Rentenstart den Bruttobeitrag garantieren müssen.

Sehr knapp sind bisher die Aussagen der Lobby zur Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Lediglich die Beitragseinnahmen wurden veröffentlicht. Sie sind 2021 um 1,8 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro gestiegen.