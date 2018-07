Geburtendefizit in Deutschland 2017 wieder größer

16.7.2018

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 785.000 Kinder lebend geboren. Das waren 7.000 weniger als 2016, aber 47.000 mehr als 2015. Die Zahl der Todesfälle stieg gegenüber 2016 um 22.000 auf 933.000. Gegenüber 2015 nahm die Zahl der Todesfälle um 8.000 zu. Das hat das Statistische Bundesamt (Destatis) bekannt gegeben.

Damit hat das Deutschland schon lange prägende Geburtendefizit im vergangenen Jahr mit 147.000 gegenüber 2016 (119.000) wieder leicht zugenommen; gegenüber 2015 (188.000) fiel es allerdings deutlich geringer aus.

In 2017 dürften die Wanderungsgewinne wieder hoch gewesen sein, so dass die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland wie schon in den vergangenen Jahren auch 2017 positiv ausgefallen sein dürfte. Nach jüngsten Daten von Destatis lebten per Ende September 2017 in Deutschland 82,7 Millionen Menschen.