Gebäudesanierung: Architekt muss nicht nur für technische Beratung geradestehen

Weitere Artikel aus Markt & Politik

Rund jede dritte Adresse in Deutschland ist betroffen. Die neu gewonnenen Informationen werden anschließend in das Geoinformationssystem des Verbandes einfließen. Versicherer nutzen es für die Prämienkalkulation von Elementarschadenversicherungen. Welche Gebiete im Fokus sind. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Eine Frau hatte in einem Schnellrestaurant einen „Tee to go“ gekauft und sich daran verbrüht. Dafür machte sie den Betreiber des Restaurants verantwortlich. Weil der sich keiner Schuld bewusst war, landete der Fall vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

2.4.2024 –

Länger pendeln, weniger zahlen – auf diesen Nenner lässt sich eine Analyse des Immobilienportals Immowelt bringen. Was in den 14 größten Städten Deutschlands und ihren erweiterten Speckgürteln aktuell auf den Tisch zu legen ist. (Bild: Stachelbeer, CC BY 2.0) mehr ...