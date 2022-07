GDV warnt vor schlechten Zeiten für Lebensversicherer

4.7.2022 – Der Versichererverband passt seine Prognosen 2022 an die aktuellen Entwicklungen an und gibt erste Einschätzungen für 2023 ab. Die Auswirkungen der hohen Inflation werden insbesondere die Lebensversicherer hart treffen. Das Beitragswachstum soll hier im schlechtesten Fall von 0,6 auf 0,2 Prozent abrutschen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat seine Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr aktualisiert. Vor allem unter den Sparten komme es zu Verschiebungen.

In der Schaden-/ Unfallversicherung rechnet der Verband mit Summenanpassungen und Deckungserweiterungen. Die Beiträge sollen 2022 auf insgesamt 79,8 Milliarden Euro steigen (+4,1 Prozent).

„Die aktuelle Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung ist damit ein Spiegelbild der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt durch steigende Preise und wachsende Risiken“, so der GDV in einer Mitteilung von Freitag.

Trübe Aussichten für Lebensversicherer

Die Situation der Lebensversicherer habe sich weiter verschlechtert. Hier erwartet der Branchenverband ein nominales Beitragswachstum von 0,6 Prozent für 2022. Im März gingen die Versicherer, aufgrund der Unsicherheiten durch die Pandemie und Ukrainekrieg, bereits von „einem geringen Zuwachs von unter einem Prozent“ aus (VersicherungsJournal 30.3.2022).

2021 sammelten die Lebensversicherer 103,2 Milliarden Euro an Bruttobeiträgen ein. Das entsprach einem leichten Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zu 2020 mit 104,4 Milliarden Euro (30.6.2022).

Hohe Inflation dämpft Erwarten für 2023

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Für das kommende Jahr rechnet der GDV insgesamt mit einer schwächeren Entwicklung. „Für 2023 erwarten wir 1,9 Prozent nominales Beitragswachstum über alle Sparten hinweg“, lässt sich GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zitieren. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr geht der Verband noch von einem Beitragswachstum von 2,5 Prozent aus.

Während es weiter Beitragszuwächse in den Sparten Schaden, Unfall und private Krankenversicherung (PKV) gebe, drücke die konjunkturelle Unsicherheit besonders die Erwartungen der Lebensversicherer. Das nominale Beitragswachstum der Anbieter beziffert der GDV 2023 auf 0,2 Prozent. Als Grund für die Abschwächung nennt Asmussen vor allem die hohe Inflation.

„Bei einer Beruhigung der Preisentwicklung und einer Stabilisierung der Konjunktur könnte hingegen ein Plus von bis zu 1,3 Prozent nominalem Wachstum für die Lebensversicherer zu Buche stehen“, schreibt der Verband.

Für die Schaden-/ Unfallversicherung schätzen die Volkswirte ein Beitragsplus von 3,4 bis 5,6 Prozent. Für die Versicherungswirtschaft insgesamt reicht die Spannbreite im kommenden Jahr von 1,9 bis 3,4 Prozent.