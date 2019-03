GDV-Verbraucherkonferenz: Trilogverhandlungen starten

19.3.2019

Im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament und die damit verbundene Neuausrichtung der Europäischen Kommission hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Vertreter von Politik und Verbraucherschutz zu seinem „2. Verbraucherpolitischen Ausblick“ eingeladen, um etwa der Frage nachzugehen, ob der Verbraucherschutz noch europäischer werden muss. Renate Nikolay, Kabinettschefin bei der EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz Vera Jourová, kündigte dabei erste Trilogverhandlungen über die EU-Initiative „New Deal For Customers“ (NDFC) für diesen Donnerstag an. Nikolay blieb aber skeptisch, ob sich Parlament, Europäischer Rat und EU-Kommission noch vor der Parlamentswahl Ende Mai verständigen können.

Der „New Deal For Customers“ lehnt sich an die deutsche Muster-Feststellungsklage an, die es etwa Verbraucherverbänden erlaubt, Sammelklagen vorzubringen. Das neue Verbraucherrecht steht beim Dieselskandal vor seiner ersten Bewährungsprobe. Am Ende des Tages muss aber jeder Betroffene seinen eigenen Schaden geltend machen.

Der Vorsitzende der GDV-Geschäftsführung, Dr. Jörg Freiherr von Fürstenwerth, erklärte, in Europa habe die deutsche Datenschutz-Grundverordnung Maßstäbe gesetzt. Die Arbeit mit Daten sei für Versicherer ein Kerngeschäft. Hier heiße es, mit den Daten verantwortungsvoll umzugehen. Jede Regulierung müsse zielgenau sein, sagte Fürstenwerth, der etwa den Wert der Produkt-Informationsblätter bezweifelte.