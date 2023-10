GDV-Studie: Prämieneinnahmen legen bis 2040 deutlich zu

16.10.2023 – Der demografische Wandel führt bis 2040 zu einem Anstieg der Prämieneinnahmen um real zehn Prozent auf 140 Milliarden Euro. Insbesondere der Bereich der privaten Krankenversicherungen wird zulegen. Kapitalbildende Lebensversicherung werden an Bedeutung verlieren, private Rentenversicherungen hingegen hinzugewinnen. Dies zeigt eine Untersuchung im Auftrag des GDV.

Obwohl die Bevölkerung altert, wird der deutsche Versicherungsmarkt in den nächsten Jahrzehnten wachsen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des International Center for Insurance Regulation (ICIR) im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Untersucht wurden die Folgen des demografischen Wandels auf die Nachfrage nach Versicherungen. „Die Werte sind keine Prognose für das Versicherungsgeschäft insgesamt. Sie beziffern nur den Effekt, den die demografische Entwicklung darauf haben könnte“, sagt Alexander Ludwig, Leiter des ICIR und Mitautor der Untersuchung.

Die Wissenschaftler entwarfen ein Prognosemodell, das sowohl die Entwicklung der Bevölkerung und der Einkommen als auch die Änderungen im Nachfrageverhalten berücksichtigt. Grundlage war die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Die Stichprobe wurde zuletzt 2018 erhoben. Das Jahr dient deshalb als Basis für die Untersuchung.

Anstieg real um zehn Prozent

Das Ergebnis: Die Autoren prognostizieren einen Anstieg der Prämieneinnahmen bis 2040 allein wegen des demografischen Effekts um real zehn Prozent auf 140 Milliarden Euro. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung des Sektors für die Gesamtwirtschaft zu. Der Anteil der Versicherungsprämien am Bruttoinlandsprodukt wird voraussichtlich von 4,1 auf 4,7 Prozent klettern.

Die Pflege- und Krankenversicherungen werden der Studie zufolge besonders starke Zuwächse verzeichnen. Die EVS-Statistik zählt zu dieser Produktgruppe „private Krankenversicherungen“ auch Unfall- und Berufsunfähigkeits-Policen. Hier gehen die Wissenschaftler von einem Beitragswachstum von fast 60 Prozent aus, ausgehend von etwa 50 Milliarden Euro (2018).

Entwicklung verläuft sehr unterschiedlich

Einbußen hingegen wird der Bereich „Lebensversicherungen“, bestehend aus privater Rentenversicherung, kapitalbildender Lebensversicherung und Risiko-Lebensversicherung, hinnehmen müssen. Die Studienautoren erwarten in diesem Segment bis 2040 einen demografiebedingten Rückgang der Prämien von 48,5 Milliarden Euro (2018) um rund fünf Prozent.

Allerdings wird laut Studie die Entwicklung innerhalb dieser Produktgruppe sehr unterschiedlich verlaufen. Während kapitalbildende Lebensversicherungen stark an Bedeutung verlieren werden, wird die Nachfrage nach privaten Rentenversicherungen bis 2040 um 40 Prozent steigen.

Bei einer Änderung der politischen Rahmenbedingungen könnten die Beiträge etwas weniger sinken, so Ludwig. „Sollte das Renteneintrittsalter beispielsweise an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden, würde sich der alterungsbedingte Prämienrückgang im Lebensbereich auf circa drei Prozent abschwächen”, sagt er. Die Menschen würden dann länger Einkommen beziehen und könnten so auch mehr für ihre private Altersvorsorge tun.

Steigerung von 15 Prozent möglich

Die Berechnungen beruhen auf einem Basisszenario zur Bevölkerungsentwicklung. Die Wissenschaftler gehen von einem leichten Rückgang der Bevölkerung bis 2040 auf 80 Millionen aus. Das Geburtendefizit wird darin teilweise durch Zuwanderung kompensiert, der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung sinkt dennoch von 60 auf 53 Prozent.

Das verfügbare Einkommen der Haushalte schrumpft in realen Größen deutlich, weil die Rentner, deren Zahl steigt, ein geringeres Einkommen haben als Erwerbstätige. Diese werden wiederum durch höhere Sozialversicherungs-Beiträge stärker belastet.

In einem optimistischeren Szenario, mit etwas mehr Zuwanderung oder einer höheren Geburtenrate, könnten die Versicherungsprämien insgesamt um 15 statt zehn Prozent steigen, heißt es.