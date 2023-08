GDV-Sommerprognose: 2023 wird nicht so finster wie gedacht

31.7.2023

Die Versicherer erwarten 2023 ein etwas höheres Beitragswachstum als angenommen. Noch im Frühjahr sah es für den Wirtschaftszweig eher düster aus. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rechnete im Schnitt mit einem Plus von nur noch 0,4 Prozent (VersicherungsJournal 5.4.2023).

„Über alle Sparten hinweg gehen wir in unserer Sommerprognose von einem Plus von 1,3 Prozent aus“, lässt sich GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dazu zitieren. Für den positiven Ausblick ist insbesondere die Lebensversicherung verantwortlich. „Im Einmalbeitragsgeschäft war der Rückgang weniger stark, als wir es im Frühjahr erwartet haben“, so Asmussen.

Dennoch bleibt es beim Minus: Für 2023 rechnet der GDV mit einem Rückgang in der Lebensversicherung von 4,3 Prozent. Für die Schaden- und Unfallversicherer erwartet der Verband für dieses Jahr einen Beitragszuwachs von 6,6 Prozent nach 5,5 Prozent im Frühjahr (27.4.2023).

Die Inflation treibe aber die Kosten für Schäden in die Höhe, wie bereits prognostiziert. Beispiel: Kfz-Versicherung. Das erwartete Beitragsplus von rund 3,6 Prozent reiche nicht aus, um Leistungen zu kompensieren. „Diese klettern in diesem Jahr um voraussichtlich elf Prozent – insbesondere wegen höherer Werkstatt- und Ersatzteilpreise“, schreibt der GDV in seiner Prognose.