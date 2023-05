GDV: Solvenzquoten sind 2022 kräftig gestiegen

12.5.2023

Die deutschen Versicherer sind laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in Sachen Finanzstärke „solide aufgestellt“. Die Branche habe die Solvenzquoten in der Sparte Leben wie auch im Bereich Schaden/Unfall steigern können. Dies vermeldete der Verband am Donnerstag als Ergebnis einer Auswertung der SFCR-Berichte.

Die mittlere Bedeckungsquote in der Lebensversicherung bezifferte der GDV inklusive Übergangsmaßnahmen auf 520 (2021: 455) Prozent. Ohne Übergangsmaßnahmen waren es den Verbandsangaben zufolge 306 (262) Prozent. Diese deutliche Verbesserung gehe auf den starken Rückgang der Solvenzkapital-Anforderung (SCR) zurück, was im Wesentlichen am gestiegenen Zinsniveau liege, erläutert der Verband.

Für die Schaden-/ Unfallversicherung hat der GDV eine mittlere Bedeckungsquote von 281 (278) Prozent errechnet. Damit liegt der Verband in Leben in der Mitte des Ende März prognostizierten Korridors von 510 bis 530 Prozent (VersicherungsJournal 30.3.2023). In Schaden/Unfall wurde die Schätzung von 279 bis 280 Prozent sogar leicht übertroffen.

Auch in der privaten Krankenversicherung (PKV) ist die Solvenzquote gestiegen. Die Netto-SCR-Quote erhöhte sich im Branchenschnitt um 15,7 Punkte auf 510,25 Prozent (11.5.2023).