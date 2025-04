GDV rechnet mit Beitragsschwund durch US-Zölle

4.4.2025

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) befürchtet, dass die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump erhebliche wirtschaftliche Folgen für Europa und insbesondere Deutschland haben. „Das ist ein fundamentaler Angriff auf das offene, regelbasierte und multilaterale Welthandelssystem“, sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Das ist eine echte Zäsur.“

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Einfuhrzölle wirken wie eine versteckte Verkaufssteuer, so Asmussen. Eine mögliche Reaktion der US-Notenbank auf diesen Inflationsdruck könnte eine straffere Geldpolitik sein, die den US-Dollar aufwertet, wodurch die Importpreise in Europa und somit die Inflation wieder ansteigen würden. Zudem könnte die Verunsicherung Investitionen bremsen und die Finanzstabilität gefährden.

Makroökonomische Unsicherheit und Wachstumsschwäche drücken jedoch auf das Geschäft der Versicherer. Laut Berechnungen des Verbandes könnte das Beitragswachstum in der Lebensversicherung in diesem Jahr um bis zu 1,7 Prozentpunkte niedriger ausfallen als prognostiziert. Bislang war man von einem Plus von 1,3 Prozent auf knapp 96 Milliarden Euro ausgegangen.

In der Schaden- und Unfallversicherung könnte ein Rückgang von bis zu 1,1 Prozentpunkten die Folge sein. Hier war ursprünglich ein Beitragswachstum von 7,5 Prozent auf 99 Milliarden Euro erwartet worden. Die Einbußen wären vor allem auf Zweige wie die Transport- und Luftfahrtversicherung sowie die Kredit- und Kautionsversicherung zurückzuführen, so der GDV.