GDV: Pandemien sprengen den Versicherungsschutz

21.1.2021 – Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat bei seiner Jahrespressekonferenz die Pandemie-Risiken als unkalkulierbar bezeichnet. Beim Streit um bestehende Betriebsschließungs-Policen würden vier von fünf Gerichtentscheidungen zu Gunsten der Assekuranz ausgehen. Für die Lebensversicherung rechnet die Branche mit zwei Prozent Wachstum in diesem Jahr.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat gestern vor der Presse vorläufige Daten zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 in der Lebens- und der Krankenversicherung (VersicherungsJournal 20.1.2021) sowie der Schaden- und Unfallversicherung (20.1.2021) veröffentlicht.

GDV hält Pandemie-Risiken für unkalkulierbar

Wolfgang Weiler (Archivbild: Brüss)

Auf der Jahrespressekonferenz hat Verbandspräsident Dr. Wolfgang Weiler auch zur Coronakrise Stellung genommen. Eine Betriebsschließungs-Versicherung sei nie für eine globale Pandemie oder bewusste politische Entscheidungen wie einen Lockdown konzipiert worden. Solche Ereignisse Corona hebelten das Versicherungsprinzip aus und machten die Risiken unkalkulierbar.

Die Ansprüche aus den Betriebsschließungs-Versicherungen und Veranstaltungs-Ausfallversicherungen seien in der Pandemie explodiert, erläuterte Dr. Nobert Rollinger, Vorsitzender des GDV-Präsidialausschusses Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft. Vor Gericht seien aber 80 Prozent der Fälle zugunsten der Versicherer ausgegangen.

Weiler räumte ein, dass die Versicherungs-Bedingungen nicht immer eindeutig formuliert worden seien.

Rollinger zufolge standen Beitragseinnahmen in der Veranstaltungs-Ausfallversicherung über 15 Millionen Euro Leistungen über 90 Millionen Euro per Ende September 2020 gegenüber. „Wir haben noch nicht das Ende des Tunnels erreicht.“

Beiträge in der Lebensversicherung sollen um gut zwei Prozent steigen

In der Lebensversicherung hofft Weiler für dieses Jahr auf ein Beitragswachstum von gut zwei Prozent, wenn die Impfungen Erfolge zeigen sollten. Die Prognose zu Jahresbeginn sei natürlich mit Unsicherheiten belastet.

Nach Einschätzung von Dr. Andres Wimmer, Vorsitzender des GDV-Präsidialausschusses Altersvorsorge und Zukunftssicherung, haben sich in der Pandemie die Vertriebsprozesse völlig verändert. Die persönliche Beratung über digitale Medien habe deutlich an Gewicht gewonnen.

Kaum noch Hoffnung auf Impulse der Politik

Die GDV-Spitze erneuerte ihre Erwartungen an die Politik, insbesondere die Riester-Rente neu zu starten und zu verschlanken. Allerdings machten sie sich das angesichts der aktuellen Pandemie und des anstehenden Bundestagswahlkampfs keine Illusionen.

Der rentenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ralf Kapschack, hatte in einem Interview mit dem GDV-Papier „Positionen“ deutlich gemacht, dass eine Erneuerung der Riester-Rente keine Priorität hat. Die SPD will die gesetzliche Rente stärken, was ihr ja auch mit den Haltelinien beim Beitrag und dem Rentenniveau bis 2025 (26.11.2020) gelungen ist.