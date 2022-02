GDV legt Kosten der Lobbyarbeit beim Bundestag offen

22.2.2022

Von den 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sind 90 direkt an der Interessenvertretung der Organisation beim Deutschen Bundestag beteiligt. Weitere 60 arbeiten an Vorbereitungen. Dass teilte der Verband an Montag anlässlich seiner Eintragung im Lobbyregister des Parlaments mit.

Die Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes kostete laut dem Eintrag im Jahr 2020 rund 15 Millionen Euro. In dem Betrag enthalten seien laut Gesetz anteilige Personal- und Arbeitsplatzkosten inklusive Miete sowie Reise- und Veranstaltungskosten, erläutert der GDV.

Interessenvertretung ist legal und legitim, aber sie muss transparent sein“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Andere Teile der Verbands-Aufgaben dürften nicht eingetragen werden. Dazu gehöre die Interessenvertretung auf europäischer Ebene oder auf Ebene der Bundesländer. Ebenfalls nicht in dem Register erfasst würden die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, die Interessenvertretung gegenüber Aufsichtsbehörden sowie die Services für die Mitgliedsunternehmen des Verbands.

Nach Angaben der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. lässt sich die Finanzindustrie in Deutschland insgesamt die Lobbyarbeit mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr kosten. Davon entfielen auf den GDV 60 Millionen Euro (Medienspiegel 10.12.2020).