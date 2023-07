GDV: „Lambert“ und „Kay“ kosten 740 Millionen Euro

30.6.2023

Vom 19. bis 23. Juni haben die beiden Sommerunwetter „Lambert“ und „Kay“ in weiten Teilen Deutschlands schwere Schäden – insbesondere durch Hagel und Starkregen – verursacht. Das zeigt eine Schadenbilanz des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen erläutert: „Die beiden Unwetter haben versicherte Schäden von rund 740 Millionen Euro an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie an Kraftfahrzeugen verursacht. Unwetter in dieser Größenordnung erleben wir alle zwei bis drei Jahre.“

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Die Versicherer haben davon 350 Millionen Euro für Schäden an Kraftfahrzeugen zu tragen sowie rund 250 Millionen Euro für sonstige Sturm- und Hagelschäden nebst circa 140 Millionen Euro für weitere Naturgefahren wie Starkregen und Überschwemmung.

Der Verband hält Prävention für immer wichtiger, um künftige Schäden gering zu halten. Dazu zählen die Versicherer klimaangepasstes Planen, Bauen und Sanieren, ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten und eine Verringerung der Flächenversiegelung.