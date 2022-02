GDV: Krieg in der Ukraine hat nur wenig Auswirkungen

25.2.2022

Die Effekte auf die Versicherungsbranche durch den Angriff Russlands sind aktuell gering. „Der Krieg in der Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen, da sie kaum in der Ukraine und in Russland engagiert sind“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die meisten Versicherungssparten seien überwiegend national ausgerichtet, so dass auch Sanktionen dort kaum eine Rolle spielten. „Betroffen sind dagegen regelmäßig Transport- und Luftfahrtversicherung sowie Industrieversicherung und die Rückversicherung. In diesen Bereichen wären zusätzliche Russland-Sanktionen wohl durchaus spürbar“, heißt es in der Mitteilung des GDV.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Sehr genau beobachten derzeit die Kreditversicherer laut Verband die Vorgänge in der Ukraine. Hier sei aber die Vereinbarung von Kriegsausschlüssen üblich. Ähnliches gelte in der Regel für Cyberpolicen.

Insgesamt sei der russische Markt isoliert. „Die russische Zentralbank hat 2016 als Reaktion auf die Sanktionen einen staatlichen Rückversicherer gegründet, der alles versichert, was von Sanktionen betroffen sein könnte. Eine Tätigkeit in Russland war für internationale Versicherungs-Unternehmen bis vor kurzem nur in Form einer vollkapitalisierten Tochtergesellschaft oder über Fronting möglich“, so der GDV.