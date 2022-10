GDV korrigiert Zahlen zur Manager-Haftpflichtversicherung

10.10.2022

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat seine Statistik geprüft und legt nun neue Zahlen zur Manager-Haftpflichtversicherung für die Jahre 2017 bis 2021 vor. Demnach waren die Leistungen der D&O-Versicherer und damit die Schadenquote bislang zu hoch angegeben. Grund dafür seien fehlerhafte Meldungen eines Mitglieds an den Verband gewesen, heißt es.

Nach den neuesten Auswertungen lag die Schadenquote nach Abwicklung in den Jahren 2017, 2018 und 2020 zwischen 73 und 99 Prozent. Die Unternehmen dürften in diesen Jahren Verluste, in den Jahren 2019 und 2021 hingegen Gewinne gemacht haben, wird berichtet. Im vergangenen Jahr betrug die Schadenquote nur 41 Prozent dank deutlich gestiegener Beitragseinnahmen (plus 21 Prozent) bei nahezu unveränderten Leistungen (plus zwei Prozent).

Insgesamt ist die Zahl der Haftungsansprüche rückläufig, die Forderungen hingegen werden immer höher. So regulierten die Versicherer 2017 noch rund 5.900 Schäden, die im Schnitt mit 30.000 Euro zu Buche schlugen. 2021 kosteten dagegen rund 2.300 Schäden durchschnittlich fast 81.000 Euro.

An der D&O-Statistik des GDV, die das inländische Direktgeschäft erfasst, beteiligen sich derzeit 31 Unternehmen. Diese kommen nach Berechnungen des Verbandes auf einen Marktanteil von 83 Prozent und ein Beitragsvolumen von 480 Millionen Euro. Das gesamte Marktvolumen wird auf 690 Millionen Euro geschätzt.