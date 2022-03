GDV hat Prognosen für 2022 nach unten korrigiert

30.3.2022 – Der Versichererverband preist die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs in seine Berechnungen ein und passt seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr an. Für die gesamte Branche geht der GDV nur noch von einem Plus von 2,5 Prozent aus. In der Lebensversicherung ist von einem Zuwachs von unter einem Prozent die Rede.

Die Versicherer korrigieren ihre Prognosen für das Jahr 2022 leicht nach unten. Als Grund dafür gibt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in einer Mitteilung „die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges“ an. Sie würden dem Beitragswachstum der deutschen Versicherungswirtschaft einen Dämpfer verpassen.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

„Für den gesamten Sektor erwarten wir jetzt für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent“, lässt sich GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in einer Meldung des Verbands vom Dienstag zitieren. Je nach Verlauf des Krieges könnte das Wachstum sogar noch schwächer ausfallen.

Lebensversicherung: nur noch minimales Plus

Laut Asmussen liege das unter anderem an der verhaltenen Entwicklung in der Lebensversicherung. „Hier rechnen wir mit einem geringen Zuwachs von unter einem Prozent“, so der Hauptgeschäftsführer.

Vor Ausbruch des Krieges hatten die Lebensversicherer noch optimistischer ins neue Geschäftsjahr geblickt und mit einem Beitragswachstum von bis zu zwei Prozent gerechnet (VersicherungsJournal 27.1.2022).

Hintergrund: Die Branche konnte in der geförderten Altersvorsorge, trotz der vielfachen öffentlichen Kritik, unter dem abgelaufenen Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent (25.11.2021) nochmals einen kleinen Neugeschäftsboom erzielen.

„Generell gilt: Entscheidungen für langfristige Vorsorge und Absicherungen werden in Krisenzeiten tendenziell in die Zukunft vertagt“, so Asmussen.

Unsicherheit der Verbraucher wird Ergebnis der Branche drücken

Für den gesamten Wirtschaftszweig hatte der Verband zum Jahresanfang noch mit einem Beitragsanstieg von bis zu drei Prozent gerechnet.

Zum Vergleich: Im Vorjahr haben die deutschen Versicherer über alle Sparten hinweg ein Beitragsplus von 1,1 Prozent auf 223 Milliarden Euro verbucht (20.1.2021). Für das Vor-Corona-Jahr 2019 meldete der GDV ein Beitragswachstum von 6,7 Prozent auf 216,0 Milliarden Euro (29.1.2020).

Die wirtschaftlichen Perspektiven der privaten Haushalte seien seit Ausbruch des Krieges „von deutlich mehr Unsicherheit“ geprägt, so Asmussen. Zusätzlich würden die Verbraucher durch die hohen Energiepreise belastet.

Direkte Konsequenzen des Ukraine-Krieges auf die Versicherungsbranche bewertet der Verband nach wie vor als gering (25.2.2022). Die Auswirkungen seien derzeit insbesondere auf die Transport- und Kreditversicherung beschränkt.