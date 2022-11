GDV: Der Teelichtofen ersetzt keine Heizung

1.11.2022

Die wegen der Energiekrise erhöhten Preise für Öl und Gas kommen bei den Verbrauchern an. Wer die Heizung noch nicht aufdrehen möchte, sucht nach Alternativen. Beliebt im Netz ist der „Teelichtofen“. Die Wirtschaftswoche testete bereits in einem Selbstversuch, ob das selbstgezimmerte Gerät einen Raum wirklich wärmer macht.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rät beim Spiel mit dem Feuer zur Vorsicht: „Wir sehen mit Sorge, zu welch abenteuerlichen Mitteln manche Mieter und Hausbesitzer greifen“, lässt sich Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen zitieren. Kerzenlicht tauge nicht als dauerhafter Ersatz für eine Raumheizung. Dies gelte für die erwähnten Teelichtöfen. Es bestehe das Risiko eines Hitzestaus.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Auch gasbetriebene Heizstrahler hätten in Wohnungen generell nichts zu suchen. „Neben dem erhöhten Brandrisiko können in geschlossenen Räumen auch giftige Verbrennungsgase auftreten“, so Asmussen. Den Einsatz von Elektroheizungen und -strahlern bewertet der Verband kritisch. Steckdosen und Mehrfachverteiler könnten bei hoher Dauerbelastung überhitzen und Feuer fangen.

Trotz hoher Kosten sollten Mieter aber nicht auf das Heizen ungenutzter Räume verzichten, es bestehe die Gefahr von Frostschäden. Die Frostschutzstellung am Heizkörperventil schaffe keine Sicherheit, besser den Regler auf eins stellen, rät der GDV.