GDV: Bürgerrente soll Riester ersetzen und auch digital vertrieben werden

27.1.2023 – Die Vorsorgebranche leidet unter der Krise und steigenden Zinsen, die andere Angebote attraktiver machen. Sie setzt auf eine neue „einfache“ Bürgerrente, hieß es gestern auf der Jahrespressekonferenz des Versichererverbands. Doch wie die Politik bei der geförderten Altersvorsorge entscheidet, ist vollkommen offen.

Die deutschen Lebensversicherer wollen bei der geförderten Altersvorsorge einen Neuanfang. Daher wirbt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) für eine sogenannte Bürgerrente (VersicherungsJournal 9.1.2023).

„Wir sind immer noch der Meinung, dass Riester reformierbar ist. Aber wir haben auch das Angebot für einen Neustart im Gepäck“, sagte GDV-Präsident Dr. Norbert Rollinger am Donnerstag anlässlich einer Online-Pressekonferenz zur Entwicklung der Branche in den Jahren 2022 und 2023.

Im Rahmen der Jahresmedienkonferenz der deutschen Versicherer wurde neben der Lebens- und der privaten Krankenversicherung (PKV) auch über die Entwicklung 2022 in der Schaden-/ Unfallversicherung berichtet (26.1.2023).

Lebenslange Rente können nur Versicherer

Die Bürgerrente soll „einfacher“, „renditestärker“ und „nachhaltiger“ sein als die in der öffentlichen Kritik stehende Riester-Rente. Rollinger: „Eine geförderte private Altersvorsorge auf Versicherungsbasis ist das einzige Modell, mit dem eine lebenslange Rente garantiert ist. Egal, wie alt ein Mensch auch wird. Das können nur wir Versicherer.“

So sollen die Bürger für jeden eingezahlten Euro eine Förderung von 50 Cent erhalten. Gedeckelt ist die Förderung nach Vorschlag des GDV auf vier Prozent der dynamisch steigenden Beitragsbemessungs-Grenze.

Bestandsschutz für bestehende Riester-Verträge

Die Lebensversicherer wollen 80 Prozent der Einzahlungen garantieren. „Bei diesem Niveau haben Wissenschaftler ermittelt, dass das Produkt profitabler wird“, so Rollinger. Die gesetzliche Pflicht bei Riester, 100 Prozent der Beiträge zu garantieren, habe dazu geführt, dass es fast keine Angebote mehr am Markt gibt.

Für alle bestehenden Riester-Verträge gebe es einen Bestandsschutz. Zudem könnten, falls es die Regierung möchte, die bestehenden Riester-Verträge in die neue Bürgerrente überführt werden.

Die Bürgerrente soll „auch“ digital vertrieben werden. Alle Lebensversicherer würden mittlerweile eine Omnikanal-Strategie fahren und neben persönlicher Beratung auch einen direkten digitalen Versicherungsabschluss anbieten.

Verkauf über Vermittler soll fester Bestandteil bleiben

Auf eine Frage zum historischen Problem mit dem Verkauf der Riester-Rente – sie wurde erst massiv vermittelt, als die Assekuranz für den Vertrieb die Provisionen erhöht hatte – ging Rollinger nicht direkt ein. Der Verkauf über Vermittler sei auch bei der neuen Bürgerrente ein „fester Bestandteil“, erläuterte Rollinger. Die Kosten für die Bürgerrente würden sinken, weil das teure bürokratische Zulagenverfahren wegfalle.

Laut GDV will die „Fokusgruppe private Altersvorsorge“, die die Regierung zur Konzeption der neuen geförderten Altersvorsorge eingesetzt hat (1.12.2022), noch vor der Sommerpause einen Abschlussbericht vorlegen und noch in diesem Jahr in das Gesetzgebungsverfahren eintreten. Für den Versichererverband ist Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer, in der Arbeitsgruppe vertreten.

Schlechte Entwicklung im Jahr 2022

Insgesamt sieht derzeit die Zukunft der Lebensversicherung eher düster aus. Durch den Zinsanstieg werden andere Produkte für die Kunden attraktiver, während die Lebensversicherer nur ganz allmählich von den steigenden Zinsen profitieren. Rollinger rechnet zudem damit, dass aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten – vor allem durch den Ukraine-Krieg – die Menschen weniger Geld für die private Altersvorsorge zurücklegen werden.

Wie stark die Vorsorgebranche unter Druck steht, zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2022. Danach brach das Neugeschäft mit Einmalbeiträgen um mehr als 21 Prozent ein, während laufende Beiträge mit einem Minus von 2,7 Prozent noch mit einem „blauen“ Auge davonkamen.

Riester-Renten mussten beim Neuzugang sogar ein Minus von fast 60 Prozent hinnehmen, während die Branche im Vergleich zu 2021 insgesamt fast elf Prozent weniger Policen an die Kunden brachte. Da immer mehr Policen auch ausgezahlt werden, schrumpften die Brutto-Beiträge um sieben Prozent auf knapp 93 Milliarden Euro.

Gebuchte Brutto-Beiträge Lebensversicherung

(ohne Pensionsfonds und Pensionskassen) Versicherungsart Veränderung 2022 gegenüber dem Vorjahr 2022 2021 2020 in Prozent in Milliarden Euro insgesamt -7 92,7 99,7 101,1 laufender Beitrag 0,8 64,3 63,7 63 Einmalbeitrag -20,8 28,4 35,9 38,1

Trotzdem rechnet der GDV für 2023 mit einem Plus-Minus-Null-Geschäft. Rollinger: „Im Einzelnen erwarten wir, dass sich die Lebensversicherungen gegen Einmalbeiträge und die Einnahmen der Pensionsfonds im Jahr 2023 stabil entwickeln. Die Einnahmen der Pensionskassen dürften um vier Prozent schrumpfen, die Lebensversicherungen gegen laufende Beiträge hingegen um 0,3 Prozent geringfügig wachsen.“ Grund ist ein steigender Anteil an Fondspolicen.

Neugeschäft Lebensversicherung, Beiträge in APE*

(ohne Pensionsfonds und Pensionskassen) Versicherungsart Veränderung 2022 gegenüber dem Vorjahr 2022 2021 2020 in Prozent in Milliarden Euro gesamt -9,4 9,0 9,9 9,5 laufender Beitrag für ein Jahr -2,7 6,2 6,3 5,8 Einmalbeitrag -21,2 2,8 3,6 3,7

PKV weiter im Plus

Für die private Krankenversicherung erwartet die Branche auch im Jahr 2023 wieder einen Zuwachs. Vor allem bei Zusatzversicherungen.

„Unter dem Strich rechnet die private Krankenversicherung mit einem moderaten Beitragsplus von 3,5 Prozent“, sagte Rollinger. 2022 waren die Beitragseinnahmen um 3,1 Prozent auf rund 46,8 Milliarden Euro gestiegen. 41,7 Milliarden Euro davon entfallen auf die Krankenversicherung, das ist ein Plus von 1,8 Prozent.

In der Pflegeversicherung lagen die Einnahmen bei fünf Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von 14,7 Prozent, der insbesondere auf starke Leistungsausweitungen durch die gesetzlichen Pflegereformen zurückzuführen ist.

Einnahmen private Krankenversicherung Versicherungsart Veränderung 2022 gegenüber dem Vorjahr 2022 2021 2020 in Prozent in Milliarden Euro gesamt 3,1 46,8 45,4 42,9 Krankenversicherung 1,8 41,7 41 38,7 Pflegeversicherung 14,7 5,1 4,4 4,2

Wieder musste die PKV aber einen Abrieb im Kerngeschäft hinnehmen. Die Zahl der Vollversicherungen nahm leicht um 0,16 Prozent ab. Versichert waren noch 8,7 Millionen Privatpatienten.