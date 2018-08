GDV: Bauern sollen vorsorgen statt Bittsteller sein

23.8.2018

Um die Folgen der diesjährigen Trockenheit abzumildern, hat die Bundesregierung Finanzhilfen zu Gunsten der Landwirtschaft in Höhe von 340 Millionen Euro angestoßen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) begrüßte die Nothilfe.

WERBUNG

„Allerdings ist das aktuelle System staatlicher Ad-hoc-Hilfszahlungen keine nachhaltige Lösung. Es degradiert die Bauern zu Bittstellern“, gab Rainer Langner, Leiter des Expertennetzwerks Landwirtschaft im GDV zu bedenken. Den nachträglichen Hilfen müsse ein funktionierendes System vorausschauender Vorsorge entgegengesetzt werden, das den Landwirten Planungs- und Rechtssicherheit gebe.

„Eine von Staat und Landwirtschaft kofinanzierte Risikovorsorge würde den Landwirten in Deutschland einen rechtssicheren Anspruch auf Entschädigung nach Wetterextremen verschaffen, den aktuellen Wettbewerbsnachteil im europäischen Binnenmarkt ausgleichen und die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber den Einflüssen des Klimawandels langfristig stärken“, erklärte Langner.

Weil in Deutschland eine solche finanzielle Unterstützung bislang fehle, sei so gut wie kein landwirtschaftlicher Betrieb gegen Dürre versichert. Dagegen seien in fast allen EU-Staaten Landwirte von der Versicherungssteuer befreit. Drei Viertel der Staaten – darunter Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Österreich oder die Niederlande – zahlten ihren Landwirten einen Zuschuss für sogenannte Mehrgefahren-Versicherungen, die Wetterrisiken einschließen, auch Trockenheit.