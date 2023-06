GDV auf dem falschen Dampfer? „Nicht Prämien erhöhen, inspirieren lassen“

19.6.2023 – Laut des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz gibt es in Frankreich keine Pflichtversicherung gegen Naturgefahren. Dennoch sind dem deutsch-französischen Verein zufolge 98 Prozent der Haushalte versichert. Die Kosten für die Elementarversicherung belaufen sich nach seinen Angaben durchschnittlich auf nur 26 Euro im Jahr.

Deutschland tritt in punkto Pflichtversicherung von Naturgefahren nach wie vor auf der Stelle. Die Politik steht weiter auf der Bremse, wie das Bund-Länder-Treffen am vergangenen Donnerstag gezeigt hat.

Die Frage nach einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden wurde nicht beantwortet, berichtete Tagesschau.de am Freitag in dem Online-Beitrag „Viele Themen auf der langen Bank“. Bundesjustizminister Marco Buschmann habe den Ländern zugesagt, sämtliche Optionen noch einmal zu prüfen.

Hochwasser im Ahrtal 2021 (Bild: Provinzial)

Düstere Prognosen der Versicherer

Unterdessen wiederholt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) unermüdlich sein Mantra, nur ein Gesamtpaket aus Prävention und Klimafolgenanpassung, Vorsorge für den Katastrophenfall und Versicherungsschutz bringe die Lösung.

Zuletzt warnte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen vor einer Verdoppelung der Prämien für Gebäudeversicherungen in den nächsten zehn Jahren. Einige Versicherer könnten zudem früher oder später dazu gezwungen sein, das Geschäft aufzugeben, weil sie die entsprechenden Risiken nicht mehr tragen könnten (VersicherungsJournal 15.6.2023).

Günstige Prämien für Schutz gegen Elementarschäden durch Solidarität

Einen völlig gegensätzlichen Standpunkt vertritt nun das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. (ZEV). „Nicht die Prämien erhöhen, sondern sich vom Nachbarland inspirieren lassen“, fordert der deutsch-französische Verein in einer Pressemitteilung.

Die Prognose der deutschen Versicherungswirtschaft sei eine unbequeme für Verbraucher. Auf sie sollten die Kosten abgewälzt werden. „Diese Kostenspirale ist vermeidbar“, wird Jakob Thevis, stellvertretender Vorstand des ZEV, zitiert.

Der Blick ins Nachbarland Frankreich mache Hoffnung. Hier gebe es keine Pflichtversicherung, dennoch seine 98 Prozent der Haushalte versichert. In Frankreich würden sich die Kosten für die Elementarversicherung zudem durchschnittlich auf nur 26 Euro im Jahr belaufen. Die Zauberformel laute Solidarität.

Studie beschreibt das französische System des Unwetter-Schutzes

Das ZEV beschreibt in seiner Studie „Versicherungsschutz für Elementarschäden in Frankreich. Wie unsere Nachbarn eine flächendeckende Versicherungslage geschaffen haben und was Deutschland daraus lernen kann“ (PDF, 2,1 MB) das französische Systems zum Schutz vor Elementarschäden („Régime Catastrophe Naturelle“, kurz „CatNat-System“).

Das bereits im Jahre 1982 gesetzlich eingeführte Schutzkonzept kombiniert private (Sach-) Versicherungen mit einer staatlichen Rückversicherung. Beides unterliegt der staatlichen Aufsicht und wird durch gesetzliche Vorgaben umfassend gestaltet, heißt es im Report.

Es beruht demnach auf folgenden fünf Säulen:

die Pflicht, mit einer Sachversicherung auch den Schutz gegen Elementarschäden anzubieten,

verbraucherschützende Formvorschriften für Versicherungsverträge,

Definitionen und Regelungen für alle Phasen der Entschädigung,

staatliche Instrumente zur Risikoprävention, um die Leistungsfähigkeit des CatNat-Systems auch langfristig sicherzustellen und

die Einrichtung eines Rückversicherungs-Systems für die Versicherer, denen hierdurch eine staatliche Garantie zur Seite gestellt wird.

Prämienhöhe Sache des Versicherers

„Der Betrag wird nach einem einheitlichen, gesetzlich festgelegten Satz bestimmt. Er beträgt zwölf Prozent der gesamten Versicherungsprämie für die Hausratsversicherung […] und sechs Prozent der Beiträge für Diebstahl und Feuer bei Kfz-Versicherungen“, schreiben die Autoren.

Die Höhe der Versicherungsprämie sei Sache des Versicherers und dem Markt unterworfen. Folgende Faktoren seien zum Beispiel preisbildend:

Versicherungsort,

Wert der Immobilie,

Größe der Immobilie,

Versicherungsnehmer ist Eigentümer oder Mieter,

Selbstbeteiligung im Schadensfall und

Steuern auf Versicherungsprodukte.

Der Weg bis zur Entschädigung erfolge in mehreren gesetzlich festgelegten Schritten, heißt es. Außerdem gebe es Pläne zur Prävention von vorhersehbaren Naturgefahren und Pläne zur Prävention von technologischen Risiken, die sogar Enteignung „aufgrund einer sehr ernsten und lebensbedrohenden Gefahr“ vorsehen.

Beim Verkauf oder bei der Vermietung einer Immobilie ist der Verkäufer beziehungsweise Vermieter verpflichtet, über umwelt- oder technologiebedingte Risiken zu informieren, die die Immobilie betreffen. Das gilt auch für in der Vergangenheit eingetretene Ereignisse, wird berichtet.

Weniger Kosten für den Staat durch das französische System

Das französische System der Elementarschaden-Versicherung sei dank klarer Abläufe und Präventionspläne von staatlicher Seite sowohl für Versicherungs-Unternehmen als auch für Privatpersonen transparent, heißt es in der Pressemitteilung des ZEV. Das schaffe Vertrauen.

Die Versicherungswirtschaft könne sich in Frankreich dabei auf einen starken staatlichen Rückversicherer stützen, samt „Stop-Loss“-System und staatlicher Garantie.

Die Inanspruchnahme der Staatskasse spreche eine deutliche Sprache. „Während der Bund allein wegen der Überschwemmungen im Juli 2021 mit Hilfsgeldern von circa 30 Milliarden Euro einspringen musste, wurde der französische Staat seit 1982 insgesamt mit 263 Millionen als Garantiegeber belastet“, schreibt der Verein.