Fußgängerunfall bei 80 Sachen

26.6.2018 – Wird ein Fußgänger von einem Auto angefahren, weil er bei Dunkelheit unachtsam die Fahrbahn betreten hat, so trifft ihn in der Regel selbst dann ein überwiegendes Verschulden, wenn der Autofahrer die auf 70 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit um elf Stundenkilometer überschritten hat. So hat das Oberlandesgerichts Hamm in einem gestern veröffentlichten Urteil vom 10. April 2018 (9 U 131/16) entschieden.

Geklagt hatte ein Ehepaar, das im Januar 2013 bei Dunkelheit eine Straße überqueren wollte. Auf der Straße war die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer begrenzt.

Ein Autofahrer nahm das Pärchen zu spät war und überfuhr es. Dabei wurden beide lebensgefährlich verletzt. Das Ehepaar befindet sich trotz des mehr als vier Jahre zurückliegenden Unfalls noch immer in ärztlicher Behandlung.

Elf Stundenkilometer zu schnell

Dem Autofahrer warfen die Kläger vor, dass er den Unfall hätte vermeiden oder zumindest die Unfallfolgen vermindern können, wenn er mit angemessener Geschwindigkeit gefahren wäre. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Denn er habe die um Unfallort zulässige Höchstgeschwindigkeit nachweislich um elf Stundenkilometer überschritten. Sie verlangten daher den Ersatz ihrer materiellen und immateriellen Schäden unter Berücksichtigung einer Haftungsquote von 2/3 zu Lasten des Autofahrers.

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Bochumer Landgericht hielt die Forderungen für unbegründet. Nach Überzeugung der Richter hatten sich die Kläger grob fahrlässig verhalten, als sie unter ganz offenkundiger Missachtung des Fahrzeugverkehrs die Fahrbahn überqueren wollten.

Doch dem wollte sich das von den Klägern in Berufung angerufene Oberlandesgericht Hamm nur teilweise anschließen. Es entschied, dass sich der Autofahrer beziehungsweise sein Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer mit einer Quote von einem Drittel an dem den Klägern entstandenen Schaden beteiligen muss.

Gravierender Verstoß

Nach der Beweisaufnahme zeigten sich die Richter davon überzeug, dass die Kläger das Fahrzeug des Beklagten hätten wahrnehmen und es passieren lassen müssen, bevor sie die Fahrbahn betraten. Wegen ihrer Unaufmerksamkeit sei ihnen daher ein gravierender unfallursächlicher Verstoß gegen § 25 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung vorzuwerfen, in dem es unter anderem heißt: „Wer zu Fuß geht, hat Fahrbahnen unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu überschreiten.“

Den Autofahrer treffe allerdings ein Mitverschulden an dem Unfall. Zwar wäre für ihn der Unfall nach den Feststellungen eines Sachverständigen auch dann nicht gänzlich zu vermeiden gewesen, wenn er mit den erlaubten 70 km/h gefahren wäre. In diesem Fall wären die Unfallfolgen jedoch aller Voraussicht nach deutlich geringer ausgefallen.

Das rechtfertige trotz des schwerwiegenden Verkehrsverstoßes der Kläger eine Haftungsquote von einem Drittel zu Lasten des Autofahrers. Bei der Entscheidung handelt es sich um ein rechtskräftiges Grund- und Teilendurteil. Zur konkreten Feststellung der Schadenshöhe wurde der Fall an das Bochumer Landgericht zurückverwiesen.