Für West-Rentner fällt die Rentenerhöhung im Juli aus

19.3.2021 – In den alten Bundesländern steigen die Renten für Ruheständler zum 1. Juli nicht. Hintergrund ist die Rentengarantie, wegen der die rechnerisch eigentlich anstehende Kürzung des Altersgeldes nicht durchgeführt wird. In den neuen Ländern geht es wegen der nächsten Stufe der Rentenangleichung sogar um 0,72 Prozent aufwärts. Dies gab das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am Donnerstag bekannt. Für den Ost-Eckrentner erhöht sich die monatliche Bruttorente dadurch um knapp elf Euro.

Bereits Mitte des vergangenen Jahres hatten es die Spatzen von den Dächern gepfiffen (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.6.2020) – jetzt ist es amtlich: Die Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern müssen in diesem Jahr eine Nullrunde hinnehmen.

Mini-Erhöhung im Osten, Nullrunde im Westen

Nach Angaben des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) vom Donnerstag „verbleibt in Westdeutschland der ab 1. Juli 2021 geltende aktuelle Rentenwert weiterhin bei 34,19 Euro“. Dies teilte das Ministerium unter Verweis auf jetzt vorliegende Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und der Deutschen Rentenversicherung Bund mit.

Der Rentenwert in den neuen Ländern erhöht sich hingegen um 0,72 Prozent. Hintergrund ist der im Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz (16.2.2017, 2.6.2017, 7.7.2017) festgelegte Angleichungsschritt. Danach muss der Rentenwert Ost 2020 mindestens 97,9 Prozent des Westniveaus erreichen.

Hintergründe zur Rentenanpassung

Rein rechnerisch hätten die Renten gekürzt werden müssen, denn die Rentenanpassung ist an die Lohnentwicklung gekoppelt. Diese betrug im Bezugsjahr 2020 in den alten Ländern nach Angaben des Ministeriums minus 2,34 Prozent. Als Hintergrund führt das BMAS die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt an.

Zusätzlich mit 0,92 Prozentpunkten rentenmindernd hätte sich der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor auswirken müssen. Der Faktor Altersvorsorge-Aufwendungen (auch Riester-Faktor genannt) hätte auch rechnerisch keine Rolle gespielt. Er wäre aktuell nicht zur Anwendung gekommen, da sich der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung 2020 nicht verändert hat.

Nachholfaktor ausgesetzt

Hubertus Heil (Archivbild: Brüss)

Zahlen für den Osten nannte das BMAS nicht. Dies ist aber ohne Belang, da es sich wie im Westen nur um theoretische Berechnungen handelt. Denn durch die vor über zehn Jahren gesetzlich verankerte Rentengarantie (7.5.2009) sind Rentenkürzungen ausgeschlossen.

Da der seinerzeit ebenfalls eingeführte Nachholfaktor bis 2025 ausgesetzt ist (Medienspiegel 13.5.2020), wird die theoretisch errechnete, aber praktisch unterbliebene Rentenkürzung auch nicht bei künftigen Rentensteigerungen nachgeholt.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hob hervor, dass sich Ruheständler auch in Krisenzeiten auf die gesetzliche Rente verlassen könnten. Im vergangenen Jahr hätten die Rentenempfänger „noch von der guten Lohnentwicklung des Jahres 2019“ (20.3.2020, 1.7.2020) profitiert, obwohl Arbeitnehmer bereits von den negativen Folgen der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen seien.

Erste Nullrunde seit 2010

Eine Nullrunde hatte es nach 2004 und 2006 zuletzt vor knapp elf Jahren gegeben, und das sogar bundesweit (17.3.2010).

In den Folgejahren wurden die Renten kontinuierlich erhöht – und zwar in der Spitze um 5,95 Prozent in Osten und 4,25 Prozent im Westen (22.3.2016).

Standardrente steigt im Osten um über zehn Euro pro Monat

Die Bruttorente des Eckrentners beträgt in den alten Bundesländern rein rechnerisch weiterhin 1.538,55 Euro.

In den neuen Bundesländern erhöht sich wegen des von 33,23 auf 33,47 Euro gestiegenen Rentenwerts Ost diese Standardrente von 1.495,35 Euro auf 1.506, 15 Euro.