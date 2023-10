Freitag, der 13.: Im Mai 2022 stand er unter keinem guten Stern

13.10.2023 – Als Ausnahme, die die Regel bestätigt, erweist sich der 13. Mai 2022. An diesem Tag sind bei der VHV-Gruppe knapp 25 Prozent mehr Schadenmeldungen als an einem Durchschnittstag im Jahr 2022 eingegangen. In der statistischen Langzeitbetrachtung besteht jedoch kein Grund zur Sorge. Dies zeigt gleichfalls eine Auswertung der Zurich.

Freitag, der Dreizehnte, ein Unglückstag? Dem Volksglauben nach schon. Dagegen belegen Statistiken verschiedener Versicherer alljährlich, dass das Schadenaufkommen an diesen Tagen nicht auffälliger ist als sonst (VersicherungsJournal 13.8.2021, 13.11.2020, 13.3.2020, 13.4.2018, 13.10.2017).

So zeigt auch eine aktuelle Auswertung der VHV-Gruppe, dass in den vergangenen Jahren die Schadenzahlen an Freitagen, die auf einen 13. fielen, fast immer im Jahresschnitt lagen. Das gelte für verschiedene Versicherungssparten gleichermaßen, berichtet Janine Bollhorst, Sprecherin Kompositversicherung.

Freitage seien ohnehin im langjährigen Schnitt nicht besonders unglücksträchtig. Statistisch sei die Schadenhäufigkeit in der Unfallversicherung an Samstagen und in der Kfz-Versicherung an Montagen am höchsten.

Ausreißer im Mai 2022

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Im vergangenen Jahr wurde der „Unglückstag“ im Mai seinem schlechten Ruf gerecht. „An diesem Freitag sind knapp 25 Prozent mehr Schadenmeldungen als an einem Durchschnittstag im Jahr 2022 bei uns eingegangen“, so Bollhorst.

Besonders betroffen war die Kfz-Sparte. Die Zahl der gemeldeten Totalentwendungen fiel doppelt so hoch aus wie im Jahresschnitt. Auch die Daten zur Unfallversicherung überraschten. Hier hatten sich die gemeldeten Schäden fast verdoppelt im Vergleich zum jährlichen Durchschnitt.

„Der Trend setzte sich über das gesamte Wochenende fort – auch am folgenden Samstag und Sonntag lagen die Schadenzahlen deutlich über dem Durchschnitt“, so die Sprecherin.

Bollhorst gibt jedoch Entwarnung. „Gehäufte Schadenereignisse treten immer mal wieder auf und sind nicht exklusiv Freitag, dem Dreizehnten, vorbehalten“, sagt sie. Je nach Versicherungssparte gebe es beispielsweise saisonale Effekte, die sich punktuell auf die Schadenzahlen auswirkten.

Kein Unglücksdatum

Gelassenheit empfehlen gleichfalls die Gothaer Versicherungen. „Die Anzahl der gemeldeten Schäden in diesem Jahr beläuft sich im Durchschnitt auf rund 500 pro Tag. An einem Freitag, den Dreizehnten, können wir kein erhöhtes Schadensaufkommen feststellen“, berichtet Mechthild Oppermann vom Schadenscontrolling des Versicherers.

Dies zeige auch ein Blick auf den letzten Freitag, den Dreizehnten, im Januar dieses Jahres. Der besondere Kalendertag war mit 509 gemeldeten Schäden unauffällig, so Oppermann. Rein statistisch betrachtet, rät sie eher den Mittwoch im Blick zu behalten. Denn an diesem Tag gehen bei der Gothaer die meisten Schadensmeldungen ein.

Fakten statt Aberglaube

Keinen Anlass zur Sorge sieht desgleichen die Zurich Gruppe Deutschland. Der Versicherer wertet jedes Jahr speziell mit Blick auf den besonderen Kalendertag die Schadenzahlen in der Sach- und Unfallversicherung aus, „um dem Aberglauben mit harten Fakten zu begegnen“, wie es heißt.

„Im langjährigen Mittel liegen die Schadenfälle, die sich an einem Freitag, den Dreizehnten, ereignen, auf einem ähnlichen Niveau wie an allen anderen Freitagen. Vor diesem angeblichen Unglückstag muss als niemand Angst haben“, sagt Sprecher Bernd O. Engelien.

„Am letzten Freitag, den Dreizehnten, das war der 13. Januar 2023, passierten sogar 0,2 Prozent weniger Schadenfälle als an den anderen Freitagen“, berichtet er. Auch die Zahl 13 bringe laut Statistik kein Unglück. Durchschnittlich gingen am 13. eines Monats, ohne Freitage, im Schnitt etwa ähnlich viele Schäden wie an den anderen Tagen ein.

Allerdings sei eine höhere Schadenhäufigkeit an Freitagen messbar. In der Gesamtbetrachtung passierten an diesem Tag mehr Schäden als an den anderen Wochentagen. Dies könnten bis zu zehn Prozent mehr sein. Also doch nicht heute bedenkenlos die eigenen vier Wände verlassen?