Freikarten für die DKM beim VersicherungsJournal

16.10.2023

Am 24. und 25. Oktober findet in den Westfalenhallen in Dortmund die Messe DKM statt. Veranstalter BBG Betriebsberatungs GmbH hat den größten Branchentreffpunkt in diesem Jahr gegenüber den Vorjahren deutlich verändert. So wird die Dauer von zwei Tagen plus Vorabendveranstaltung auf eineinhalb Tage verkürzt. Neu ist die „YOUNG DKM“. Sie ist laut Veranstalter die innovative Plattform für junge Menschen, die die Zukunft gestalten wollen. Zielgruppe sind Studenten.

Ebenfalls Premiere hat die „FemSurance“, ein Kongress für die in der Branche tätigen Frauen. Darüber hinaus werden wieder etliche weitere Kongresse, Fortbildungen und Vorträge angeboten. Zudem bieten die mehr als 300 Messestände von Versicherern, Assekuradeuren, Pools und Dienstleistern Gelegenheit zum fachlichen und persönlichen Austausch.

Auch das VersicherungsJournal ist wieder als Aussteller in der Halle 4 am Stand A08 dabei. Redaktion, Verlag und Vertrieb freuen sich auf anregende Gespräche.