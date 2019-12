Frau verlangte von Anwältin 300.000 Euro – zu Recht?

10.12.2019 – Eine Juristin hatte ihrer Mandantin zum Abschluss eines Vergleichs geraten. Es bestand nämlich die Gefahr, dass der Haftpflichtversicherer eines in Anspruch genommenen Arztes wegen möglicherweise vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungsfalls vollständig die Regulierung ablehnen könnte. In so einer Situation handelt ein Rechtsanwalt nicht fehlerhaft. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit Urteil vom 3. Dezember 2019 entschieden (8 U 129/18).

Die Klägerin war bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wegen andauernder Beschwerden wurde sie später in einer Arztpraxis operiert.

Wie sich anschließend herausstellte, war der operative Eingriff jedoch nicht erforderlich. Denn dafür lag keine medizinische Indikation vor. Die Frau beauftragte daher eine Rechtsanwältin damit, für sie gegenüber dem operierenden Arzt Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Ansprüche geltend zu machen.

Erfolglose Klage

Nach Einleiten eines Verfahrens beim zuständigen Landgericht führte die Juristin Regulierungsgespräche mit dem Haftpflichtversicherer des Mediziners. Nachdem sie ihre Mandantin darüber informiert hatte, dass ein Vergleich möglich sei, unterzeichnete sie schließlich in deren Namen eine Abfindungserklärung.

Die Klägerin hielt den dabei erzielten Kompromiss letztlich jedoch für unzureichend. Mit der Behauptung, nicht ausreichend über die Tragweite des Abfindungsvergleichs aufgeklärt worden zu sein, machte sie nunmehr Ansprüche gegenüber ihrer Anwältin geltend. Denn bei einer korrekten Aufklärung hätte sie dem Vergleich nicht zugestimmt.

Sie verklagte die Advokatin daher auf Zahlung von knapp 300.000 Euro. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht hielt die Forderung für unbegründet. Auch mit ihrer daraufhin beim Frankfurter Landgericht eingereichten Berufung hatte die Frau keinen Erfolg.

Zwar müssten Juristen ihre Mandanten vor Unterzeichnung eines Abfindungsvergleichs über dessen Bedeutung sowie über die Vor- und Nachteile aufklären. Wegen naturgemäßer Schwierigkeiten und Ungewissheiten bei der Abwägung sei ihnen jedoch ein Ermessensspielraum zuzubilligen. Denn andernfalls müssten sie ein unzumutbares Risiko eingehen.

Fehlende Anhaltspunkte

Abzuraten sei von einem Vergleich, wenn er für einen Mandanten eine unangemessene Benachteiligung darstelle und eine begründete Aussicht bestehe, im Falle einer streitigen Entscheidung ein wesentlich günstigeres Ergebnis zu erzielen. Davon könne im Fall der Betroffenen jedoch nicht ausgegangen werden.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hätten sich keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sie die Hinweise und Erläuterungen ihrer Anwältin nicht richtig verstanden habe. Es sei ihr vielmehr darum gegangen, möglichst schnell Geld zu erhalten, mit welchem sie eine Umbaumaßnahme habe finanzieren wollen.

Im Übrigen habe ohne den Abschluss des Vergleichs die reale Gefahr bestanden, dass der Haftpflichtversicherer des in Anspruch genommenen Arztes wegen möglicherweise vorsätzlicher Herbeiführung des Versicherungsfalls vollständig leistungsfrei gewesen wäre.

Auch habe die Patientin den Beweis, dass eventuell die Durchsetzung höherer Zahlungsansprüche möglich gewesen wäre, nicht erbringen können. Ihre Klage sei daher unbegründet. Die Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.