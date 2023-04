Franke und Bornberg: So nachhaltig sind Versicherer aufgestellt

27.4.2023 – Bei der Untersuchung haben 28 Unternehmen mitgemacht, davon 23 Versicherer. Viele verfolgen bereits Strategien, heizen beispielsweise nachhaltig oder achten auf ESG-konforme Produkte. Bei der Lebensversicherung werden Fonds mit Nachhaltigkeits-Aspekten gewählt und im Kfz-Bereich Elektro-Autos mit speziellen Versicherungen ausgestattet. Auch die Themen Dienstreisen und Frauenquote stehen auf dem Prüfstand.

„Die Assekuranz kann und muss einen spürbaren Beitrag für eine intakte Umwelt und vor allem ein menschenwürdiges Leben leisten.“ Mit dieser Forderung beginnt Michael Franke, Geschäftsführer der Franke und Bornberg GmbH, den ESG-Report 2023. In diesem wurde untersucht, wie die Versicherer sich mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

28 Gesellschaften – davon 23 Versicherer – haben im diesjährigen ESG-Report mitgemacht. Die Untersuchung wurde von Franke und Bornberg in Kooperation mit der FB Research GmbH durchgeführt. Der Befragungszeitraum war vom 16. September bis zum 28. Oktober 2022. Insgesamt wurden 132 Fragen gestellt.

Viele der Unternehmen, die in dieser Umfrage mitmachen, waren ebenfalls Teil der unlängst durch die V.E.R.S. Leipzig GmbH erhobenen Nachhaltigkeits-Studie (VersicherungsJournal 26.4.2023). Mit dabei waren unter anderem die Huk-Coburg Versicherungen, die Zurich Versicherungen, die Alte Leipziger Versicherungen und die Helvetia Versicherungen.

57 Prozent der Teilnehmer haben Investoren-Initiative der UN unterzeichnet

Über die Hälfte der Befragten (57 Prozent) gab an, freiwillig die UN Principles for Responsible Investment unterschrieben zu haben. „Ziel ist es, die Auswirkungen von Nachhaltigkeit für Investoren zu verstehen und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, diese Themen in ihre Investitions-Entscheidungs-Prozesse einzubauen“, heißt es dazu im Report.

17 Teilnehmer gaben an, ESG-konforme Produkte anzubieten, zwei weitere seien in der Entwicklung solcher.

So passen beispielsweise diverse Versicherer ihre Produkte ökologisch an. Im Bereich der Lebensversicherung gaben elf Unternehmen an, das Sicherungsvermögen nach Artikel acht oder neun der Offenlegungsverordnung eingestuft zu haben oder solche Fonds zu nutzen. Diese berücksichtigen soziale und ökologische Merkmale oder werben für Nachhaltigkeitsziele.

ESG-konformes Angebot der Versicherer (Bild: Franke und Bornberg)

19 Unternehmen passten ihre Sachversicherungen in Bezug auf Nachhaltigkeit an. Bei den Kfz-Versicherungen werden beispielsweise Prämien für umweltbewusstes Verhalten der Versicherten gewählt. Darunter fallen beispielsweise der Kraftstoffverbrauch sowie Ökostrom- und ÖPNV-Nutzung. Auch werden manchmal spezielle Tarife für E-Autos angeboten, wie beispielsweise bei der Zurich.

Was die Versicherer konkret tun, um nachhaltig zu handeln

Aufforstung in Deutschland, Windenergie in China und sauberes Trinkwasser in Uganda – die Fördermöglichkeiten, die Versicherungs-Unternehmen nutzen, um einen Teil zur CO²-Kompensation nutzen, sind vielfältig. 16 der 28 Befragten gaben an, solche Maßnahmen einzusetzen. Neun taten dies nicht und drei machten keine Angaben.

Im Zuge der Energiekrise des vergangenen Winters haben die Unternehmen auch über die Art zu heizen reflektiert. 78 Prozent der Teilnehmer gaben an, zumindest zu Teilen nachhaltige Heizarten zu nutzen. Dazu zählen Fernwärme, Wärmepumpen, Erdwärme und Photovoltaikanlagen. Nicht ökologisch hingegen seien Blockheiz-Kraftwerke, Erdgas und Öl. 22 Prozent der Befragten gaben sogar an, ausschließlich mit nachhaltigen Optionen zu heizen.

Zuletzt brechen die Firmen die Nachhaltigkeit bis ins Kleine hinab: Dienstreisen. Diese werden zunehmend infrage gestellt. Vorher werde geprüft, ob die Dienstreise tatsächlich notwendig sei, oder ob sie dank Videokonferenz nicht angetreten werden müsse. Viele Unternehmen wollen bei nicht vermeidbaren Dienstreisen die Bahn nutzen und innerdeutsche Flugreisen verbieten.

Allerdings gab der Großteil der Unternehmen trotz der Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit an, in den meisten Fällen dien Pkw zu nutzen.

ESG in der Unternehmensführung – Axa glänzt bei Frauenquote

Trotz der 2016 beschlossenen Frauenquote in Führungspositionen, sind generell 78 Prozent der Aufsichtsrats-Mitglieder männlich, 22 Prozent sind weiblich. Bei den Teilnehmern fand sich keine diverse Person in der Chefetage. Neun der 28 Teilnehmer haben einen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent erreicht, die Axa Versicherungen und die Zurich mehr als 40 Prozent.

Im Vorstand ist die generelle Quote noch geringer. Hier sind lediglich zehn Prozent weiblich, 90 Prozent männlich und niemand keinem Geschlecht zugehörig. Auch hier hat die Axa mit einem Frauenanteil von 30 Prozent neben Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, die Nase vorne.

Ab 2026 müssen börsennotierte Gesellschaften ihre Leitungsorgane mit 33 oder 40 Prozent der Angehörigen des bisher benachteiligten Geschlechts besetzen (18.10.2022). Das sind in den meisten Fällen Frauen. Manche Versicherer erfüllen diese Quote bereits.

Studie auf Anfrage kostenlos

Franke und Bornberg bietet die Nachhaltigkeitsstudie auf Anfrage per E-Mail kostenlos an.