Franke und Bornberg: Nur etwa jeder 40. Krankenvoll-Tarif für Beamte ist „hervorragend“

2.10.2025 – Im aktuellen Ratingupdate „Krankenversicherung für Beamte“ haben nur die vier Akteure Barmenia, DBV/Axa, Hallesche und Signal Iduna (Marke Deutscher Ring) für mindestens eine Tariflinie die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhalten. Untersucht wurden 861 Offerten von 28 Anbietern.

Nach der Premiere im Vorjahr hat die Franke und Bornberg GmbH (FuB) erneut den Markt der Krankenvollversicherungen für Beamte unter die Lupe genommen. Das Update des Produktratings haben die Analysten am Donnerstag veröffentlicht.

Fast unüberschaubares Angebot

„Die Tariflandschaft wird durch ein kaum überschaubares Angebot an Tarifkombinationen und Bausteinen gekennzeichnet – geschuldet den unterschiedlichen Beihilferichtlinien von Bund und Ländern“, hatten die Analysten bei der Veröffentlichung des Erstratings hervorgehoben (VersicherungsJournal 5.7.2024).

Für das aktuelle Update hat FuB das Angebot aus über 8.000 Tarifkombinationen „um Doubletten bereinigt und eine repräsentative Auswahl vorgenommen“. So umfasst der Rating-Notenspiegel letztendlich 861 Offerten von 28 Anbietern der privaten Krankenversicherung (PKV).

Bewertung von null bis 100 und Mindeststandards

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich werden Mindeststandards berücksichtigt“. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

Zahlreiche Neuerungen beim Bewertungsraster

Die Zahl der Untersuchungsbereiche wurde von 16 auf 18 erhöht, so dass es nun 130 statt 126 Detailkriterien gibt. Hinzugekommen sind zwei neue Kriterien zur finanziellen Stabilität (aus den Map-Reports zur Krankenversicherung) sowie zwei Prüfpunkte im neuen Bereich „digitale Gesundheitsanwendungen“. Letztere leisteten einen wichtigen Beitrag zur Kostenreduktion im Gesundheitswesen, wird herausgestellt.

Ein Viertel der 22.875 maximal erreichbaren Punkte entfällt nach Angaben der Analysten auf erstattungsfähige Leistungen für ambulante Behandlungen. Besonderes Augenmerk sei mit speziellen Kriterien auch auf die Beihilfeergänzungstarife gelegt worden.

Voraussetzung für die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ („hervorragend“) ist das Erfüllen von 45 Mindeststandards. Nach eigenen Angaben gehört zu den wichtigsten Qualitätsforderungen, dass ein Tarif den tatsächlichen Restkostensatz abdecke, ohne versteckte Eigenbeteiligungen. Weitere Mindestvoraussetzung: „freie Arztwahl und Erstattung oberhalb der Höchstsätze der GOÄ beziehungsweise GOZ (ambulant, stationär und Zahn)“.

Weitere Details zur Methodik können in den „Bewertungsrichtlinien Krankenversicherung für Beamte“ (PDF, 280 KB) nachgelesen werden. Dort werden auch die Mindestkriterien für bestimmte Ratingklassen erläutert.

Noten von „hervorragend“ bis „befriedigend“

Die Analysten haben an nur rund jede 40. Offerte (2024: nicht einmal jede 50.) die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Etwa jedes 15. (16.) Angebot erhielt ein „FFF“. Die übrigen Testkandidaten finden sich zu fast gleichen Teilen in den Notenklassen „FF+“ („gut“) beziehungsweise „FF“ („befriedigend“) wieder.

Insgesamt erhielten nur vier private Krankenversicherer für mindestens eine Tariflinie (in der Konstellation mit Wahlleistung „Ein-Bett-Zimmer“ im Krankenhaus und Beihilfeergänzungstarif) die Höchstnote. Dazu gehören erneut

Die tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste kann auf dieser Internetseite abgerufen werden.