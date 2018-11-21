Franke und Bornberg kürt die besten Unfallversicherungen

19.8.2025 – In der am Dienstag veröffentlichten Neuauflage des Produktratings Unfallversicherung hat Franke und Bornberg 486 Produkte von 93 Anbietern unter die Lupe genommen. Die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“) erhielten 57 Angebote von 25 Produktgebern. Andererseits reichte es für rund jeden sechsten Testkandidaten nicht für ein „F+“ („ausreichend“).

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat ihr Rating von Unfallversicherungen aktualisiert und am Dienstag die Ergebnisse vorgelegt.

Als Quellen für das Rating wurden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Bewertung der Regelungen von null bis 100 ...

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null (für die schlechteste) bis 100 (für die beste Ausprägung) eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein aktuelles siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“), „FF+“ („gut“), „FF“ („befriedigend“), „F+“ („ausreichend“) und „F“ („mangelhaft“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

WERBUNG

... und Mindeststandards für das Erreichen einer Ratingklasse

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden.

Ein Testkandidat kann etwa nicht besser als „FF“ („befriedigend“) abschneiden, wenn Gesundheitsschäden aufgrund einer durch Herzinfarkt/Schlaganfall verursachten Bewusstseinsstörung nicht in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind. Für die Höchstnote ist es unter anderem erforderlich, dass der leistungsschädliche Mitwirkungsanteil von Krankheiten und Gebrechen bei mindestens 75 Prozent liegt.

Überarbeitete Ratingmethodik

Bei der vorangegangenen Ratingauflage war unter anderem die Trennung in Top- und Grundschutz aufgehoben worden, zahlreiche Prüfsteine wurden im Rahmen eines Updates der Ratingskala präzisiert (VersicherungsJournal 11.7.2024). Aktuell haben die Analysten keine grundlegenden Änderungen vorgenommen.

Dem Rating liegen insgesamt 62 Detailkriterien zugrunde, die auf 18 Hauptkriterien von A wie „Assistanceleistungen“ über E wie „Erweiterungen des Unfallbegriffes“ bis V wie „Vertragsänderungen/vertragliche Gestaltungsrechte“ verteilt sind. Weitere Details können in der „Bewertungsgrundlagen Unfallversicherung“ (PDF, 246 KB) nachgelesen werden.

Bestnote für 25 Unfallversicherer

Die Analysten haben 486 (2024: 417) Tarifkombinationen von 93 (76) Gesellschaften unter die Lupe genommen. An fast jede achte (knapp jede zehnte) Offerte wurde die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Zur Gruppe der Produktgeber mit mindestens einem „FFF+“-Tarif gehören laut der tagesaktuell gepflegten Rangliste im FuB-Internetauftritt die:

Dabei schafften Adam Riese, Adcuri, Arag, Barmenia, DA Direkt, Münchener Verein, Landschaftliche Brandkasse Oldenburg und Zurich den Aufstieg in die Gruppe der Unfallversicherer mit mindestens einem Toptarif.

Vier Fünftel der Testkandidaten mindestens „gut“

Mehr als jeder dritte (2024: knapp jeder) Testkandidat wurde mit „sehr gut“ und ein gutes (knappes) Drittel mit „gut“ bedacht. Ein gutes Fünftel (über ein Sechstel) der Lösungen erhielt ein „befriedigend“, weiterhin circa jede sechste ein „ausreichend“ („F+“).

Etwa jede sechste (fast jede fünfte) Offerte schnitt schlechter als „ausreichend“ ab. Dabei kamen 24 (22) Produkte nicht über ein „ungenügend“ („F“) hinaus.

Fazit der Analysten von Franke und Bornberg

Als Fazit ziehen die Analysten: „Die Unfallversicherung bleibt unübersichtlich. Komplexe Bedingungswerke und fehlende Standards schwächen ihr Profil. Prägnante und klare Leistungsbilder können helfen, jüngere Zielgruppen besser zu erreichen.

Seit dem Relaunch der Ratingkriterien im Jahr 2024 steigt die Tarifqualität moderat. Aktuell bieten immerhin 25 Gesellschaften mindestens einen hervorragenden Tarif. Im Gegenzug werden schlechte Tarife seltener, machen aber immer noch einen nennenswerten Teil des Angebotes aus.“