Franke und Bornberg kürt die besten Rürup-Renten

1.12.2025 – Im Produktrating von Franke und Bornberg wurden 164 Basis-Renten-Angebote gegen laufenden Beitrag untersucht. 71 davon erhielten die Höchstnote „FFF+“. Berücksichtigt wurden die Segmente Klassik, Fonds-, Index- und verschieden konzipierte Hybridprodukte. 18 Produktgeber haben in mindestens einer der fünf Kategorien einen „FFF+“-Tarif. Viermal gelang dies der Allianz, dreimal der Ergo Vorsorge und jeweils zweimal der Baloise, Continentalen, Europa, LV 1871, der Neuen Leben, Provinzial, Stuttgarter, Swiss Life und dem Volkswohl Bund.

Ende November hat die Franke und Bornberg GmbH (FuB) ein Update ihres Altersvorsorgeratings veröffentlicht. In dem Produktrating wurden Produkte aus allen drei Schichten der privaten Altersvorsorge (erste: Rürup, zweite: Riester, dritte: ungeförderte Privatrente) unter die Lupe genommen. Die Angebote wurden eingeordnet in die Produktgruppen

klassische Rentenversicherung mit oder ohne („Neue Klassik“) garantiertem Rechnungszins,

klassische Rentenversicherungen mit Indexpartizipation,

beitragsorientierte hybride Rentenversicherung,

garantieorientierte hybride Rentenversicherung) und

fondsgebundene Rentenversicherung.

Bei den ungeförderten Privatrenten gegen laufenden Beitrag haben die Analysten an 48 der 267 Testkandidaten die Höchstnote „FFF+“ vergeben. Keiner der Produktgeber konnte in allen fünf Bereichen die Bestnote erzielen. Jeweils viermal gelang dies der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 25.11.2025).

18 Anbieter …

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Rürup-Renten. Von 164 untersuchten Offerten erhielten 71 ein „FFF+“ – verteilt auf 18 Gesellschaften. Keine von ihnen schaffte in allen Segmenten die Höchstnote. Viermal gelang dies der Allianz Lebensversicherungs-AG (nicht beitragsorientiertes Hybrid) sowie dreimal der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (nicht Klassik, nicht garantieorientiertes Hybrid).

In jeweils zwei Kategorien mindestens eine „hervorragende“ Offerte hat die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland. die Neue Leben Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (jeweils Fondspolicen und beitragsorientiertes Hybrid).

… mit mindestens einem „FFF+“-Tarif

Ebenfalls in zwei Segmenten (jeweils Fondspolicen und garantieorientiertes Hybrid) mindestens einen „FFF+“-Tarif haben die Continentale Lebensversicherung AG, die Europa Lebensversicherung AG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Provinzial Lebensversicherung AG, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Swiss Life Lebensversicherung AG.

In einer Kategorie die Höchstnote schafften neben der VPV Lebensversicherungs-AG im Segment „garantieorientiertes Hybrid“ auch die folgenden Anbieter in der Produktgruppe Fondspolicen:

Bewertung der Rentenversicherungen nach bis zu 63 Kriterien

Bewertet wurden Flexibilität, Transparenz sowie das Produktkonzept der Tarife nach bis zu über fünf Dutzend Kriterien. Die Produkte wurden in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelung wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Voraussetzung für die Höchstnote war, dass ein Tarif mindestens 85 Prozent der je nach Produktgattung maximal möglichen 7.200 Punkte erhält. Die Ratingsystematik haben die Analysten in den „Altersvorsorge-Rating Bewertungsgrundlagen“ (PDF-Datei, 322 KB) dargelegt.

Ergebnislisten im Internet

Die vollständigen Ratingergebnisse sind auf dieser Internetseite von Franke und Bornberg zu finden.

Die Ergebnislisten bei den Angeboten gegen Einmalbeitrag sind in weiten Teilen mit denen gegen laufenden Beitrag identisch. Hier erhielten 58 von 133 Testkandidaten die Bestnote. Der Anteil liegt mit 43,6 Prozent minimal höher als gegen laufenden Beitrag (43,3 Prozent).

Einer der wenigen Unterschiede besteht darin, dass bei den Fondspolicen gegen Einmalbeitrag auch die BL die Bayerische Lebensversicherung AG, die Condor Lebensversicherungs-AG und die Deutsche Ärzteversicherung AG ein „FFF+“-Angebot haben, nicht aber Gothaer und HDI.

Bei den Hybridprodukten gegen Einmalbeitrag gehören Neue Leben und Volkswohl Bund (beitragsorientiert) sowie Nürnberger und Stuttgarter (garantieorientiert) nicht zu den Produktgebern mit einem „hervorragenden“ Tarif.