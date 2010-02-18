Franke und Bornberg: Die besten Krankenzusatztarife im Bereich Vorsorge

17.3.2026 – Das Analysehaus hat die Produktlandschaft in der Ergänzungsversicherung untersucht. Darunter waren unter anderem 136 Tarifkonfigurationen im Bereich Vorsorge. Die Bestnote „FFF+“ erhielten 21 Produkte beziehungsweise Produktkombinationen von den neun Anbietern Barmenia, Bayerische Beamtenkrankenkasse, DEVK, DFV, DKV, Münchener Verein, SDK, UKV und Württembergische.

Die Franke und Bornberg GmbH hat den Markt der Ergänzungsversicherungen einem umfassenden Produktrating unterzogen (VersicherungsJournal 26.2.2026). Zu den fünf Untersuchungsbereichen gehörten neben den stationären Leistungen (2.3.2026) und den Kategorien Naturheilverfahren (6.3.2026) und Sehhilfen (11.3.2026) auch das Segment Vorsorge.

Die Lösungen wurden auf sechs unterschiedlich gewichtete Detailkriterien hin überprüft. Dabei wurde unter anderem gefragt, für welche Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen in welcher Höhe bezahlt wird.

So wurden die Krankenzusatztarife bewertet

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten wurden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Dies wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

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Simulationsmodell

Als Besonderheit im Bereich Krankenzusatz wird hervorgehoben, dass der Erstattungsanspruch des Versicherten häufig als prozentualer Anteil vom Rechnungsbetrag festgelegt und zusätzlich durch jährliche Höchstbeträge begrenzt sei. Und dies zudem marktweit in verschiedensten Konstellationen.

Die Analysten erläutern: „Um das Leistungsversprechen möglichst unabhängig von speziellen Rechnungsbeträgen bewerten zu können, greifen wir für Kriterien, die die Höhe der Leistung beschreiben, in der Regel zu einem Simulationsmodell.

Dabei werden für verschiedene Rechnungsbeträge je Detailkriterium die Erstattungsbeträge ermittelt. Aus den errechneten Erstattungsbeträgen wird der Durchschnitt gebildet. Die Bewertungspunktzahl ermittelt sich aus diesem Durchschnittswert in Relation zum durchschnittlichen Rechnungsbetrag.“

Siebenstufiges Notenschema und Mindeststandards

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen. Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden. Weitere Details hierzu sowie zum Ratingverfahren allgemein bietet das Analysehaus in den Bewertungsgrundlagen (PDF, 288 KB).

Jedes siebte Angebot mit der Höchstnote

Von den untersuchten 136 (Vorjahr: 144) Tarifkombinationen in diesem Segment schnitt wie im Vorjahr (13.3.2025) rund jede siebte mit der Höchstnote „FFF+“ ab. Ein knappes (gutes) Vierzehntel erhielt die Note „FFF“, erneut ein Viertel ein „FF+“ und wiederum ein Vierzehntel ein „FF“.

Weiterhin erhielt mehr als jeder dritte der Testkandidaten mit „F-“ nur ein „ungenügend“. Zur letzten Gruppe gehören nach Angaben der Analysten vielfach „auch ambulante Tarife ohne Leistungen für Vorsorge“.

Anbieter mit mindestens einmal „FFF+“

Laut der im Internet einsehbaren, laufend aktualisierten Ergebnisliste haben neun (Vorjahr: zehn) Produktgeber mindestens eine „FFF+“-Offerte. Zu dieser Gruppe gehören die

Fünf Anbieter schafften es mehrfach in die Bestenliste. Sechs Einträge gelangen der Barmenia, vier der Württembergischen und jeweils zwei der DEVK, der DFV und dem Münchener Verein.

Die Württembergische ist neu in der Riege der Anbieter mit mindestens einem Top-Tarif vertreten. Aus dieser verabschieden mussten sich die Continentale Krankenversicherung a.G. und die Gothaer Krankenversicherung AG.