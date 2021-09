Franke und Bornberg: Die besten Cyperpolicen für Privatpersonen

2.9.2021 – Das Analysehaus Franke und Bornberg hat erstmals ein „Produktrating Cyber-Versicherung für Privatpersonen“ aufgelegt. Dabei schnitt die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt („Cyberschutz“, „Cyber-Rechtsschutz“) mit „FFF“ („sehr gut“) am besten ab. Die Höchstnote wurde nicht vergeben. Untersucht wurden insgesamt 19 Produkte von 17 Anbietern.

Die Franke und Bornberg GmbH (FuB) hat am Dienstag die Premierenauflage ihres „Produktratings Cyber-Versicherung für Privatpersonen“ veröffentlicht.

Zum Hintergrund führen die Analysten aus, dass es für eigenständige Cyberversicherungen im Privatgeschäft – anders als bei gewerblichen Cyberpolicen – bisher keine Standards in Form von Musterbedingungen des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gebe. Mit dem jetzt veröffentlichten Erstrating rückten Standards in greifbare Nähe, zeigt sich FuB-Geschäftsführer Michael Franke überzeugt.

So wurden die Cybertarife bewertet

Der von FuB konzipierte Bewertungskatalog besteht aus 68 unterschiedlich gewichteten Prüfkriterien von „C“ wie Cyberhaftpflicht über „K“ wie Konto-/ Daten-/ Identitätsmissbrauch bis „Z“ wie Zusatzleistungen bei Zahlungskarten, Konten und Dokumenten.

Dabei wurden die Produkte in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelung wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

In etwa 40 Prozent der 6.500 möglichen Punkte haben die Rater an die drei am stärksten gewichteten Kriterien „Konto-/ Daten-/ Identitätsmissbrauch“, „Daten- und Geräterettung nach Cyber-Attacken“ sowie „Verlust bei Interneteinkäufen“ vergeben.

Noten von „FFF+“ bis „F-“ verteilt

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ (sehr gut“) bis „F-“ („ungenügend“) zurückgegriffen.

Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zusätzlich werden Mindeststandards für die beiden höchsten Ratingklassen berücksichtigt. Weitere Details sind in der „Bewertungsrichtlinie Cyberversicherung Privatpersonen“ (PDF, 3,7 MB) aufgeführt.

Dies sind die Offerten mit der Höchstnote

Insgesamt haben die Analysten 19 Tarife von 17 Anbietern unter die Lupe genommen. Die beste Notenstufe erreichte keiner der Kandidaten. Testsieger wurde die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt („Cyberschutz“ plus „Cyber-Rechtsschutz“; Stand jeweils 4/2020) mit einem „FFF“-Rating und der Note 1,2.

Den zweiten Rang sicherte sich die VGH Landschaftliche Brandkasse („Cyberschutz“ (auch plus „Cyber Rechtsschutz“); Stand jeweils 8/2021) mit der Note 1,6 („FF+“). Sechs weitere Angebote wurden ebenfalls in die Ratingstufe „FF+“ eingeordnet:

Sechs weitere Offerten erhielten ein „FF“ und eines ein „F+“. Für zwei Angebote reichte es nur zu einem „mangelhaft“ („F“), für vier Produkte gar nur zu einem „ungenügend“ („F-“). Die tagesaktuellen Ergebnisse aller untersuchten Tarife veröffentlicht Franke und Bornberg in seinem Webauftritt.

Rating Cyberversicherung für Privatpersonen

Unübersichtliche Tariflandschaft

Trotz des überschaubaren Marktes hat sich das Cyberrating als Herausforderung erwiesen, stellt Franke heraus. „Selten haben wir eine so unübersichtliche Tariflandschaft analysiert wie beim privaten Cyberschutz. Zwar gibt es einige Cyber-Tarife mit identischem Bedingungswerk.

Jedoch – Cyber-Versicherungen von anderen Anbietern unterscheiden sich in ihren Leistungen und Ausschlüssen deutlich“. Es sei nicht einfach gewesen, unterschiedlichste Formulierungen und Regelungen zu Ausschlüssen und Leistungs-Voraussetzungen in ein konsistentes Bewertungsschema zu überführen.

Laut Franke ist noch nicht entschieden, ob in Zukunft eigenständige Cyberversicherungen oder konventionelle Cyberergänzungen den Markt dominieren werden. Er hält es für durchaus möglich, dass sich viele etablierte Versicherer auch weiterhin zurückhalten.

Er vermutet: „Wer Cyber nur als Annex zu Standardprodukten anbietet, hat keinen Zeitdruck, eigenständige Cyber-Tarife auf den Markt zu bringen“. Ein vielleicht nicht unerwünschter Begleiteffekt dieser Strategie könnte sein, dass eine Koppelung mit anderen Tarifen die Vergleichbarkeit erschwere.