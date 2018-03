Fragwürdige Marktforschung

13.3.2018 – Die Facto Financial Services AG behauptet, laut einer von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage hätten die Verbraucher das Vertrauen in die Lebensversicherung verloren und fühlten sich getäuscht. Die Botschaft wurde von Medien bereitwillig aufgenommen. Aber Zweifel an der Aussagekraft der Untersuchung sind angebracht.

Laut einer im Februar im Auftrag der Facto Financial Services AG durchgeführten Befragung von 1.008 Personen haben 79 Prozent nur wenig bis kein Vertrauen in Lebensversicherungen. 62 Prozent fühlen sich von den Versicherern und ihren Verkaufsversprechen getäuscht und schlecht beraten.

Insbesondere die älteren Versicherten würden sich angesichts immer neuer Hiobsbotschaften, die in den Medien auftauchen, gänzlich alleingelassen fühlen, teilte das Unternehmen mit.

Knapp zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) wüssten gegenwärtig nicht, wie sie auf die Entwicklungen rund um die Lebensversicherungen reagieren sollen und wer ihnen helfen könnte. 30 Prozent wären bereit, ihre Lebensversicherung auch mit Verlust zu verkaufen.

Daten nicht verifizierbar

Verifizieren ließen sich diese Aussagen nicht, da Facto die Details zu der Umfrage auch auf Nachfrage nicht herausgegeben hat.

Daher muss man davon ausgehen, dass die Umfrage weniger der Marktforschung dient, sondern eher den Werbeinteressen der Auftraggeber.

Zu den Geschäftsfeldern der Facto AG gehört, Kunden beim Rückabwickeln ihrer Lebensversicherungen zu helfen. Zielgruppe sind insbesondere jene Versicherte, die in den Jahren 1995 und 2007 abgeschlossen haben und die wegen unzureichender Aufklärung über ihre Rechte ein Widerrufsrecht haben.

Um diese Klientel zu motivieren, ihre Policen aufzugeben, kann es nicht schaden, die Versicherung in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen.

Medien sind darauf angesprungen

Prompt haben sich etliche Medien von Facto vor den Karren spannen lassen. So titelte beispielsweise die Online-Ausgabe der Bild-Zeitung reißerisch: „Schock-Umfrage – Deutsche haben Vertrauen in Lebensversicherungen verloren“.

Auch manche Branchenmedien haben über die Umfrage berichtet, ohne sich kritisch zu deren Design zu äußern.

Ohne die genaue Fragestellung einschließlich der vorgegebenen Antwortoptionen zu kennen, ist jedoch eine ordentliche Berichterstattung nicht möglich.

Ob die Befragten tatsächlich so denken, wie Facto in seiner Pressemitteilung behauptet, ist also ungewiss. Daran kann auch das mitgelieferte Diagramm nichts ändern, in dem von einer „Repräsentativstudie“ die Rede ist.

Zahlen sagen etwas anderes

Die Umsatzzahlen der Branche lassen jedenfalls auch andere Interpretationen zu.

Nach einer Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ging die Zahl der Lebensversicherungs-Verträge 2017 um 1,3 Prozent auf rund 88,1 Millionen zurück. Die Beitragseinnahmen sanken nur um 0,1 Prozent (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Das ist angesichts der rückläufigen Renditeaussichten erstaunlich positiv. Wenn der Vertrauensverlust so groß wäre, wie bezugnehmend auf die Umfrage behauptet, so hätte sich das deutlicher in den Geschäftszahlen ablesen lassen müssen.