Fotovoltaik und Elektronik: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

21.9.2021 – Die Helvetia ist der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter in Sachen Fotovoltaik-Versicherung. Dahinter folgen Gothaer und VHV. In der Elektronikversicherung lautet die Reihenfolge Alte Leipziger vor Gothaer und Basler. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Fotovoltaik- sowie Elektronikversicherung unter ihren über 3.900 Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 6.7.2021) durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 587 (Fotovoltaik) beziehungsweise 523 Nennungen (Elektronik) ein.

Photovoltaik: Am häufigsten wird an die Helvetia vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Fotovoltaik-Versicherung liegt bei den Partnern der Maklergenossenschaft das Vema-Deckungskonzept der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland, an der Spitze. Der Anteil liegt bei einem Viertel.

Position zwei belegt mit einem in etwa halb so großen Anteil die Gothaer Allgemeine Versicherung AG – ebenfalls mit ihrem Deckungskonzept für die Maklergenossenschaft. Den Bronzerang sicherte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG mit nur wenigen Stimmen Vorsprung vor der Württembergischen Versicherung AG.

Auf dem geteilten fünften Platz landeten die Versicherungskammer Bayern (VKB) und die R+V-Gruppe. An siebter Stelle folgt die Inter Allgemeine Versicherung AG. Für die fünf vorgenannten Akteure votierten zwischen knapp sechs und gut vier Prozent der Interviewten.

Keine Veränderung beim Spitzentrio

Im Vergleich zur vorangegangenen Qualitätsumfrage (5.4.2019) hat sich an der Reihenfolge auf den ersten drei Rängen nichts verändert. Die Württembergische verbesserte sich von sieben auf vier. Die VKB fiel von der vierten auf die fünfte Position, die R+V stieg vom sechsten auf den fünften Platz.

Neu in die Top Ten schafften es neben der Inter auch die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland (Rang neun), und die Alte Leipziger Versicherung AG (Position zehn).

Herausgefallen aus der Spitzengruppe sind die Allianz Versicherungs-AG und die Basler Sachversicherungs-AG. Die Mannheimer Versicherung AG findet sich an neunter (2019: achter) Stelle wieder.

Elektronik: Alte Leipziger am wichtigsten für das Neugeschäft

Im Segment der Elektronikversicherung setzen die Befragten nach wie vor am häufigsten auf das Vema-Deckungskonzept der Alten Leipziger. Diese kam auf einen Anteil von gut einem Sechstel an den Nennungen.

Fast jede achte in diesem Bereich abgegebene Stimme entfiel auf die Gothaer. Dies reichte auch hier erneut für den zweiten Platz. Im engen Rennen um den Bronzerang setzte sich wie vor zweieinhalb Jahren die Basler durch – diesmal gegen die Helvetia, die sich von fünf auf vier verbesserte. Die beiden letztgenannten Akteure zählte jeweils etwa jeder zwölfte Vermittler zu seinen Favoriten.

An fünfter (achter) Stelle findet sich die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland wieder, für die knapp jeder 15. Umfrageteilnehmer votierte.

Dahinter folgen die Axa Versicherung AG (von vier auf sechs), die R+V (unverändert an siebter Position), die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland (neu auf Platz acht), die Mannheimer (von zehn auf neun) und die Allianz (von sechs auf zehn). Nicht mehr zur Top Ten zählt die VHV.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Genossenschaft führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Dazu zählen neben der gewerblichen Gebäude- und Inhaltsversicherung (2.7.2021) auch die Segmente Betriebshaftpflicht (31.5.2021, 29.7.2021), funktionelle Invaliditätsabsicherung (14.6.2021) und Unfall (9.6.2021).

Davor wurden die Ergebnisse in den Sparten Rechtsschutz- (8.4.2021, 13.4.2021), Tier- und Haftpflicht- (10.3.2021), Bau- (5.2.2021), Transport- (13.11.2020) sowie Hausrat- (13.10.2020) und Wohngebäudeversicherung (8.10.2020) veröffentlicht.

Erhebungen wurden unter anderem auch in den Bereichen Kfz- (10.9.2020, 17.9.2020), Berufsunfähigkeit (20.7.2020), alternative Lösungen zur Arbeitskraftabsicherung (29.7.2020) und Risikoleben (3.7.2020) durchgeführt.