Forbes-Liste: Die größten Versicherer der Welt

13.6.2023 – Die Liste der 2.000 größten Unternehmen weltweit wird von zwei Banken und einem Öl-Konzern angeführt, erst auf Platz 15 kommt der erste Versicherer. Insgesamt schafften es fünf Assekuranzen unter die Top-100. Klassenbester aus Deutschland ist die Allianz – und hängte auch den ewigen Rivalen aus Frankreich ab.

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes der Forbes Inc. hat wieder seine „The Global 2000“, die Liste der größten börsennotierten Konzerne 2023 weltweit, veröffentlicht. Das Ranking bewertet die Unternehmen anhand von vier Kennzahlen: Umsatz, Gewinn, Vermögenswerte und Marktwert.

Die Umsätze werden im Folgenden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können.

Auf dem ersten Platz der Aufstellung liegt die US-amerikanische Bank JPMorgan Chase & Co. mit einem von Forbes genannten Umsatz von knapp 180 Milliarden Dollar. Es folgt die Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) (knapp 590 Milliarden Dollar) und auf dem dritten Rang die Industrial & Commercial Bank of China (knapp 217 Milliarden Dollar).

Allianz steht auf Rang 37

Sechs deutsche Unternehmen schafften den Sprung unter die Top-100, darunter aber nur ein Versicherer:

Die Volkswagen AG steht im Gesamtranking auf Platz 29 mit einem Jahresumsatz von etwa 294 Milliarden Dollar.

Die Allianz SE folgt auf Rang 37 in der Aufstellung (134 Milliarden Dollar).

Die Deutsche Telekom AG steht auf Rang 41 (121 Milliarden Euro).

Die Daimler AG (Mercedes-Benz Group) erwirtschaftet knapp 159 Milliarden Euro und landet damit auf dem 42. Platz.

Die Bayerische Motoren Werke AG (BMW) steht auf der 46. Position von 2.000 (154 Milliarden Dollar).

Die Siemens AG muss sich mit Rang 97 zufriedengeben (77 Milliarden Dollar).

Die United Health Group aus den USA liegt bei Versicherern vorne

Im Gesamtranking sind gerade mal fünf Versicherer unter den größten 100 Unternehmen vertreten. Das Feld führt die US-amerikanische Unitedhealth Group Inc. auf Position 15 an (336 Milliarden Dollar). Gleich dahinter kommt die chinesische Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. mit einem Umsatz von 166 Milliarden Dollar.

Die Allianz folgt im oberen Mittelfeld. Der ewige Konkurrent der Münchener, die französische Axa SA, folgt auf Platz 48 (111 Milliarden Dollar). Die China Life Insurance Co., Ltd. steht auf dem 62. Rang (124 Milliarden Dollar) und ist damit der letzte Versicherer, der es unter die 100 größten Gruppen weltweit schaffte.

Weitere große Namen wie die Zurich Insurance Group AG, Platz 106 mit einem Umsatz von 42 Milliarden Dollar, oder die seit 2015 ebenfalls unter Schweizer Fahne agierende Chubb Ltd. (Rang 112 und 45 Milliarden Dollar) mussten auf zweistellige Plätze verzichten.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) wird als erster Rückversicherer auf Position 114 gelistet (80 Milliarden Dollar).

Andere Analysen, andere Ergebnisse

Jedes Jahr im Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. Die Allianz fiel im Geschäftsjahr 2021 hinter die französische Axa zurück auf Platz vier in der Rangliste der nach Beitragseinnahmen größten Versicherer. Die Führung verteidigte die chinesische Ping An vor der US-amerikanischen Cigna (3.8.2023).

Die Positionierung der europäischen Konzerne analysiert jeden Sommer auch die spanische Mapfre-Gruppe. 2021 konnte die Assicurazioni Generali S.p.A. den Spitzenplatz in der Lebensversicherung vor der Axa behaupten. Die Allianz lag auf dem fünften Rang (25.7.2022).

Die französische Axa-Gruppe führte, wie auch in den Vorjahren (7.8.2018, 25.7.2017, 5.8.2016, 6.11.2015), das Gesamtranking 2021 (27.7.2023) mit einem Beitragsvolumen von knapp 96,83 Milliarden Euro an. Auf dem zweiten Platz lag die Allianz.