Fondspolicen: Größte Unterschiede bei der Brutto-Beitragsgarantie

28.2.2023 – Die höchsten Geschäftserwartungen für 2023 sehen die Versicherer laut Assekurata-Marktstudie 2023 bei Fonds- sowie Biometrietarifen. Bei den Fondspolicen, insbesondere denen ohne Garantie, wird die Geschäftslage aktuell auch am besten eingeschätzt. Die Assekurata hat in ihrer traditionellen Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und Garantien erstmals auch Fondspolicen (mit Garantien) untersucht.

Er könne vor einem unmittelbaren Vergleich der Tarife fondsgebundener Renten mit Kapitalgarantien nur warnen. Dies sagte Lars Heermann, der bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH den Bereich Analyse und Bewertung leitet, vergangenen Donnerstag bei der Vorstellung der Marktstudie 2023 (VersicherungsJournal 24.2.2023). Angesichts unterschiedlicher Ausgangsparameter und Berechnungsweisen bleibe viel Interpretations-Spielraum.

Wichtig bei diesen Produkten sei über das Ablaufmanagement hinaus die regelmäßige Kontrolle der Wertentwicklung und der persönlichen Anlageziele. „Ob Software oder persönlicher Ratgeber – das kann man nicht einfach laufen lassen“, sagte Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will.

Erstmals Fondspolicen mit Garantien analysiert

Lars Heermann (Bild: Guido Schiefer)

In ihrer „Marktstudie zur Überschussbeteiligungen und Garantien 2023“ in der Lebensversicherung haben die Kölner Analysten erstmals neben Tarifen der Klassik, der neuen Klassik und Indexpolicen auch Fondspolicen mit Garantien von 20 Anbietern untersucht. Die kommen in diesem Segment auf einen Marktanteil von 46,7 Prozent.

Alle betrachteten Tarife weisen eine garantierte lebenslange Mindestrente aus und, mit Ausnahme bei der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG, einen garantierten Rentenfaktor aus.

Um die zugesicherten Garantien zu gewährleisten, legen alle Tarife einen Teil des Sparbeitrags im Deckungsstock an. Drei-Topf-Hybride sichern diese Verpflichtung teils auch über den Kapitalmarkt ab, zum Beispiel mit Wertsicherungsfonds.

Untersucht wurden 14 Zwei-Topf- und sechs Drei-Topf-Hybride. Letztere lagen vor ein paar Jahren „noch sehr im Trend, aber offensichtlich geht es ein bisschen zurück Richtung Einfachheit“, so Heermann.

WERBUNG

Garantie: Niveau zwischen null und 80 Prozent

Die größten Unterschiede hat das Analysehaus bei der Ausgestaltung der Brutto-Beitragsgarantie ausgemacht. Bei der Mehrzahl der Anbieter kann für diese Garantie ein Niveau zwischen null und 80 Prozent gewählt werden. Die Europa Lebensversicherung AG bietet sogar bis zu 100 Prozent.

Die Öffentliche Lebensversicherungs-Anstalt Oldenburg und die Provinzial Lebensversicherung Hannover bieten maximal 60 Prozent Brutto-Beitragsgarantie, die HDI Lebensversicherung AG fix 80 Prozent. Die Mindestlaufzeiten für die Brutto-Beitragsgarantie reichen von zwei Jahren (Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG (VRK) und Huk-Coburg-Lebensversicherung AG) bis 35 Jahre (Inter Lebensversicherung AG).

Bei der Hansemerkur Lebensversicherung AG sei die Mindestvertragslaufzeit vertragsindividuell auszuhandeln, so die Studie. Weitere Unterschiede sind beispielsweise:

Laufende Verzinsung auf dem Niveau klassischer Lebensversicherungen

Nach Berechnungen der Assekurata liegt die laufende Verzinsung von Fondspolicen im Durchschnitt bei 2,10 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau klassischer Lebensversicherungen.

Schlusslichter bei der laufenden Verzinsung des Deckungsstocks in der Ansparphase sind der VRK, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Huk-Coburg. Die höchsten Werte deklarieren hier die Europa und die Allianz.

Davon zu unterscheiden sind die Deklarationen in der Rentenphase, die sowohl höher als auch geringer ausfallen können. Im Durchschnitt betragen sie 2,16 Prozent. Hinzu kommt der unterschiedliche Umgang mit den Schlussüberschüssen.

17 der 20 Tarife können zum Rentenbeginn mit dem garantierten Kapital einen 80-prozentigen Brutto-Beitragserhalt darstellen, wie es Assekurata in ihrer Musterrechnung verlangt. Die garantierte monatliche Rente beläuft sich für die Musterkonstellation auf 78,33 Euro. Die Spanne reicht von 57,73 Euro (Öffentliche Oldenburg, Provinzial Hannover) bis 87,35 Euro (Gothaer Lebensversicherung AG).

Nicht alle können alles rechnen

Der wesentliche Treiber für die Wertentwicklung ist aber die Investmentanlage. Dabei hängt die prognostizierte Vertragsleistung auch von der Hochrechnungsmethodik und dem Garantieniveau des Tarifs ab, so die Studie.

Große Unterschiede gibt es bei der Berechnung. Für die von Assekurata abverlangte Bruttomethode mit getrennter Hochrechnung für eine Wertentwicklung von vier Prozent konnten acht Anbieter keine Daten liefern. Im Schnitt kamen die Anbieter auf Effektivkosten von 1,21 Prozent.

Große Vielfalt herrscht auch bei den Investitions-Möglichkeiten der untersuchten Tarife. So bietet der HDI beispielsweise nur gemanagte Varianten an, während die Continentale, die Europa und die Signal Iduna ausschließlich freie Fonds anbieten.

Die „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2023: Die Renaissance des Zinses. Was macht sie mit der Lebensversicherung?“ umfasst mehr als 150 Seiten und kostet ab 1.807 Euro einschließlich Mehrwertsteuer. Sie kann unter diesem Link bestellt werden.