Folgenreicher Ausritt auf einem Kamel

27.6.2018 – Wer bei einem Ritt mit einem Kamel zu Schaden kommt, kann in der Regel den Kamelführer für die Folgen des Unfalls zur Verantwortung ziehen. Das gilt zumindest dann, wenn dieser bei der Beaufsichtigung des Tieres nicht die erforderliche Sorgfalt beachtet hat, so das Oberlandesgericht Stuttgart in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 7. Juni 2018 (13 U 194/17).

Die Klägerin hatte bei einer Kamelfarm im Landkreis Sigmaringen für sich und ihre Mutter einen einstündigen Kamelausritt gebucht. Der Inhaber des Kamelhofs lief während des Ritts zwischen den beiden Tieren mit und führte sie an einer Kette.

Als man einer Personengruppe mit mehreren Hunden begegnete, hielt er an, um diese passieren zu lassen. Beim Weiterlaufen erschraken die Kamele wegen einsetzenden Hundegebells. Sie liefen an der Führungsleine abrupt nach vorn und vollzogen eine Linkswendung. Dadurch stürzte die seinerzeit 27-jährige Klägerin aus einer Höhe von fast zwei Meter kopfüber zu Boden.

Kein Verschulden?

Für ihre dabei erlittenen schweren Verletzungen machte die Klägerin den Kamelführer verantwortlich. Sie verklagte ihn auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld.

Vor Gericht berief sich der Inhaber des Kamelhofs auf § 833 BGB. Denn danach tritt die Ersatzpflicht eines Tierhalters nicht ein, „wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde“.

Der Beklagte behauptete, die Kamele ordnungsgemäß geführt zu haben. Ein Verschulden könne ihm folglich nicht angelastet werden.

Kein Haus- oder Nutztier

Doch dem wollte weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Hechingen, noch das von dem Halter der Kamele angerufene Stuttgarter Oberlandesgericht folgen. Beide Instanzen hielten die Forderungen der Verletzten für gerechtfertigt.

Angesichts der Tatsache, dass die Kamelhaltung in Deutschland sehr selten ist, kann nach Ansicht der Richter nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um ein Haus- oder Nutztier im Sinne von § 833 BGB handelt. „Somit kann der Kamelführer sich nicht auf das Privileg des Haustierhalters, sich durch Nachweis pflichtgemäßen Verhaltens von der Haftung zu befreien, berufen“, so das Stuttgarter Oberlandesgericht.

Verletzung der Sorgfaltspflichten

Im Übrigen habe der Kamelführer die bei der Beaufsichtigung der Tiere erforderliche Sorgfalt nicht beachtet. Er habe nämlich nicht allein beide Kamele mit einer Führungskette an nur einem Strick führen dürfen. Denn so habe er nicht ausreichend auf beide Tiere einwirken und die Reiterinnen vor Gefahren durch Schrecksituationen schützen können.

Der Klägerin könne auch kein Mitverschulden wegen der Schwere ihrer Verletzungen angelastet werden. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme habe ihr der Beklagte davon abgeraten, einen Helm zu tragen. Er sei außerdem, ähnlich einem Fahrzeuglenker, für die Sicherheit der Reiterinnen, welche die Tiere nicht selbst lenkten, verantwortlich gewesen.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.