Folgenreiche Missachtung einer Baustellenampel

4.12.2023 – Im Bereich einer durch eine Behelfsampel gesicherten Baustelle ereignete sich ein Unfall, weil ein Autofahrer das Rotlicht missachtet hat. Der ist in der Regel in vollem Umfang für die Unfallfolgen verantwortlich. Das gilt selbst dann, wenn den Unfallgegner ein geringfügiges Mitverschulden trifft. So urteilte das Oberlandesgericht Saarbrücken am 21. April 2023 (3 U 11/23).

Ein Autofahrer hatte im Bereich einer Baustelle das Rotlicht einer Behelfsampel missachtet hatte. Kurz hinter dieser Ampel befand sich die Ausfahrt eines Parkhauses. Auch die wurde durch eine Ampel gesichert. Als bei Grün eine Autofahrerin aus dieser Ausfahrt ausfuhr, rammt der sich von hinten mit erheblicher Geschwindigkeit nähernde Mann mit seinem Auto seitlich in ihr Fahrzeug hinein.

Für den Zusammenstoß hielt er seine Unfallgegnerin Unfall verantwortlich. Denn diese sei aus der Ausfahrt kommend zunächst auf dem parallel zu der Straße befindlichen Einfädlungsstreifen gefahren. Dabei habe sie sein neben ihr befindliches Fahrzeug nicht beachtet. Der von ihm eingeräumte Rotlichtverstoß habe sich folglich nicht unfallkausal ausgewirkt. Daher verklagte er die Frau auf Schadenersatz.

Mitverschulden für Kollision trotz grüner Ampel

Das Landgericht Saarbrücken ging zwar von einem überwiegenden Verschulden des Klägers aus. Die Beklagte treffe jedoch ein Mitverschulden in Höhe von 25 Prozent. Denn sie habe nicht in die Straße einfahren dürfen, ohne sich nach hinten bezüglich herannahender Fahrzeuge zu vergewissern.

Dieser Argumentation schloss sich das von beiden Unfallbeteiligten in Berufung angerufene Saarbrücker Oberlandesgericht nicht an. Es ging von einer alleinigen Haftung des Rotlichtsünders aus.

Auch wenn die Parkhausausfahrt ein wenig hinter der Baustellenampel zurücklag, gehörte sie nach Ansicht des Berufungsgerichts zu dem durch die Ampel geschützten Bereich. „Denn die Behelfsampel ersetzte während der Bauarbeiten die ansonsten an der Unfallstelle vorhandene Lichtzeichenanlage und erfüllte deren Funktion.“

Rotlichtsünder handelte grob fahrlässig

Im Übrigen habe die Beklagte wegen des für sie angezeigten Grünlichts nicht damit rechnen müssen, dass Querverkehr unter Missachtung des für diesen geltenden Rotlichts von der Seite her in den Einmündungsbereich der Parkhausausfahrt einfahren werde. Das könne letztlich jedoch dahinstehen.

Denn ein etwaiges Mitverschulden der Frau wöge gering und träte daher vollständig hinter dem vergleichsweise schweren Verschulden des Mannes zurück. Das Missachten eines Rotlichts sei nämlich in der Regel als objektiv grob fahrlässig anzusehen. Das Oberlandesgericht ließ kein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zu.

Dass es auch aus anderen Gründen nicht ratsam ist, das Rotlicht einer Baustellenampel zu ignorieren, belegen Entscheidungen des Oberlandesgerichts Zweibrücken (VersicherungsJournal 6.6.2018) sowie des Bayerischen Oberlandesgerichts (VersicherungsJournal 4.2.2022).