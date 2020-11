Focus: die Krankenkassen mit den besten Bonusprogrammen

6.11.2020 – Um den Präventionsgedanken zu fördern, belohnen die gesetzlichen Anbieter ihre Versicherten im Rahmen sogenannter Bonusprogramme mit Geld- und Sachprämien. DFSI hat jetzt im Auftrag von Focus Money die Offerten von 53 Krankenkassen verglichen. Das Institut differenziert in seiner Auswertung nach Angeboten für Familien, Erwachsene und Kinder.

Bonusprogramme stellen bei den gesetzlichen Anbietern finanzielle Anreize für die Gesundheitsvorsorge dar. Viele Krankenkassen bieten Maßnahmen an, um die Teilnahme an präventiven Untersuchungen zu fördern. Die DFSI Ratings GmbH hat für Focus Money jetzt die Bonusprogramme von 53 gesetzlichen Krankenversicherern (GKV) analysiert.

Die besten Programme für Erwachsene, Kinder und Familien

Für den Test fragte das Institut bei 78 für die Allgemeinheit geöffneten Kassen Angaben zu den Offerten ab. 53 Anbieter reichten dazu Daten ein und kamen somit in die Wertung der Analysten. Ermittelt wurden in der vorliegenden Auswertung die besten Programme für Erwachsene, Kinder (bis 14 Jahre) sowie für Familien.

Ausführliche Angaben zur Methodik, Wertung und Hintergründe zur Benotung veröffentlicht das Magazin im Bericht auf seiner Webseite.

Die Kassen mit den besten Angeboten für Erwachsene

Boni winken Versicherten neben Vorsorgeuntersuchungen auch für selbst gezahlte Gesundheitsleistungen, wie etwa die Mitgliedschaft im Sportverein oder im Fitnessstudio. Bei der Auswertung der Angebote für Erwachsene schneidet nur die AOK Plus mit einer „hervorragenden“ Bewertung ab. Folgende sechs Kassen erhalten in dem DSFI-Ranking ein „sehr gut“:

Die maximalen Prämien im Jahr der Spitzenreiter reichen von 600 Euro bei der Securvita bis zu 222 Euro bei der Techniker. Ob die Versicherten ihre Boni ins nächste Versicherungsjahr mitnehmen können und dürfen, regelt jede Krankenkasse unterschiedlich.

Programme für Familien und Kinder

Familien sind am besten bei der AOK Rheinland/Hamburg aufgehoben. Die Kasse erhielt in der Auswertung die Note „hervorragend“. Ein „sehr gut“ vergaben die Analysten an die Handelskrankenkasse. Die anderen 18 Körperschaften erhielten aber durchgängig die Note „gut“.

Die maximalen Prämien im Jahr gehen hier von 1.092 Euro bei der Techniker bis runter auf 400 Euro bei der BKK Euregio.

Bei den Bonusprogrammen für Kinder bis 14 Jahre schnitten sechs Krankenkassen mit einer „sehr guten“ Bewertung ab. Die 22 weiteren aufgeführten Unternehmen erhielten auch in dieser Aufstellung ebenfalls ein „gut“. Spitzenreiter sind hier:

die DAK,

die Handelskrankenkasse,

die Techniker Krankenkasse,

die Securvita,

die Novitas BKK und

die Knappschaft.

Bei Kindern bis 14 Jahren reichen die maximalen Prämien von 600 Euro im Jahr (Securvita) bis zu gerade mal 50 Euro bei der AOK Rheinland/Hamburg.

Bezahlte Vorsorge auch bei Kündigung

Die DFSI-Auswertung der Bonusprogramme umfasst auch einen Vergleich für die zusätzlichen Leistungen für Babys. „Für ‚mehrstufige‘ Untersuchungen (etwa die U-Untersuchungen U1 bis U6 für Kleinstkinder) dürfen die Krankenkassen allerdings ‚Vollständigkeit‘ als Voraussetzung für die Gewährung des Bonus an die Klientel in den Satzungen festlegen“, erklärt Focus.

Für einen weiteren Tipp an die Verbraucher zitiert die Redaktion DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke: „Eine ungekündigte Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der Antragstellung als Voraussetzung für die Auszahlung eines Bonus für Früh- und Vorsorgemaßnahmen sowie Schutzimpfungen dürfen die Kassen künftig nicht mehr fordern.“

Kostenübernahme für Zähne ist für Versicherte wichtig

Nicht nur die Bonusprogramme spielen für Versicherte eine Rolle. Auch andere Zusatzleistungen wie die Erstattung für Zahnersatz und Vorsorge sind für Kassenpatienten ein wichtiger Kostenfaktor. Im Mittel müssen sie 58 Prozent der Arztrechnungen selbst tragen. Das zeigte eine Auswertung der Barmer aus dem Vorjahr (12.7.2019).

Nach einer Veröffentlichung der Check24 Vergleichsportal GmbH bieten zum Beispiel 68 von 78 untersuchten Anbietern der GKV-Anbieter die ganze oder teilweise Kostenübernahme für professionelle Zahnreinigung an (10.9.2020).

Wie es um die Schadenregulierung in der privaten Zahnzusatz-Versicherung aus Kundensicht bestellt ist, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money unter die Lupe genommen. Jeweils jeder vierte Anbieter erhielt der Auswertung zufolge ein „sehr gut“ beziehungsweise ein „gut“. Die verbleibenden 40 Prozent bieten aus Kundensicht betrachtet keine überdurchschnittliche Leistungsregulierung (27.3.2020).