Flutkatastrophe 2021: Versicherer haben bislang 6,7 Milliarden Euro gezahlt

11.7.2023 – Der GDV geht zwei Jahre nach der Sturzflut durch Tief „Bernd“ davon aus, dass alle betroffenen Hausbesitzer Zuwendungen von ihrer Versicherung erhalten haben. Bislang sind 6,7 Milliarden Euro gezahlt worden, insgesamt stehen 8,4 Milliarden Euro zu Buche. Die Zurich hat 94 Prozent aller „Bernd“-Schäden abschließend bearbeitet. Auch bei anderen Versicherern liegen die Schließquoten über 90 Prozent.

„Jeder und jede Versicherte hat bereits Geld erhalten, in manchen Fällen aber noch nicht alles. Wo noch gebaut wird, kann noch nicht alles ausgezahlt worden sein“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe durch Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv).

Wenn noch nicht der komplette Betrag geflossen sei, liege das in der Regel an Materialengpässen oder fehlenden Handwerkerkapazitäten, so Asmussen. Nach seinen Angaben haben die Versicherungs-Gesellschaften bislang 6,7 Milliarden der 8,4 Milliarden Euro Gesamtschaden für die Sachversicherung an betroffene Kunden ausgezahlt.

In Nordrhein-Westfalen sind rund 4,2 Milliarden Euro für 124.000 versicherte Schäden geflossen, in Rheinland-Pfalz mehr als 2,1 Milliarden Euro für 20.000 Fälle. In anderen Bundesländern, insbesondere in Bayern und Sachsen, haben Betroffene etwa 500 Millionen Euro erhalten.

Hochwasser Ahrtal 2021 (Bild: Provinzial)

Insgesamt 166.000 versicherte Schadenfälle

Für die Assekuranz war das von Sturmtief „Bernd“ ausgelöste Hochwasser die bislang folgenschwerste Naturkatastrophe in Deutschland (13.10.2022). Die Gesamtzahl der versicherten Schadensfälle wird jetzt mit rund 166.000 angegeben. Zwischenzeitlich war eine deutlich höhere Zahl genannt worden. Viele hätten sich aber als nicht versichert herausgestellt, so der Verband.

Derzeit sind immer noch lediglich 52 Prozent der Häuser in Deutschland mit einer Elementarschaden-Versicherung abgesichert, berichtet Asmussen. In Nordrhein-Westfalen liege der Anteil bei 56 Prozent, in Rheinland-Pfalz bei 46 Prozent.

„Leider hat das Interesse nach einem zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg direkt nach dem Hochwasser wieder stark nachgelassen“, sagt der GDV-Hauptgeschäftsführer. Umso wichtiger sei angesichts zunehmender Extremwettereignisse, dass mehr für Prävention und Klimafolgenanpassung getan werde.

Ansonsten könnten sich die Prämien für Wohngebäude-Versicherungen allein infolge der Klimaschäden innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln. Davor hatte Asmussen bereits Mitte Juni im Vorfeld der Ministerpräsidenten-Konferenz gewarnt (15.6.2023).

Schließquoten über 90 Prozent

Einzelne Versicherungs-Unternehmen ziehen eine Zwischenbilanz (5.7.2023). So hat die Debeka Allgemeine Versicherung AG nach eigenen Angaben 95 Prozent der 4.673 Schadenfälle in der privaten Sach-, der Gewerbe und Kfz-Versicherung abschließend bearbeitet. Der Gesamtaufwand lag bei fast 60 Millionen Euro.

Die Provinzial Versicherungen haben knapp 90 Prozent der 41.600 konzernweit gemeldeten Schäden geschlossen. Das Unternehmen rechnet nach wie vor mit Kosten in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro. Die R+V Versicherungen haben rund 650 Millionen Euro von mehr als 790 Millionen Euro ausgezahlt. Knapp 90 Prozent aller Schäden seien reguliert, so die Wiesbadener.

Hochwasser Ahrtal 2021 (Bild: Zurich)

Zurich warnt vor „Flutdemenz“

Die Zurich Gruppe Deutschland hat 94 Prozent aller „Bernd“-Schäden abschließend bearbeitet. In der Kaskoversicherung liegen die Kölner bei einer Schließquote von 99,4 Prozent, in Sachversicherung von 92,5 Prozent.

„Auch wenn zwei Jahre nach dem Extremwetterereignis die Spuren der Katastrophe noch fast überall sicht- und spürbar sind, ist es schön zu sehen, dass Narben in der Region sukzessive verschwinden. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr der ‚Flutdemenz‘, wobei Extremwetterereignisse wie diese erneut schnell in Vergessenheit zu geraten drohen“, mahnt Vorstand Horst Nussbaumer.

Die historischen Erfahrungen müssten konsequent in Bebauungs- und Flächennutzungspläne Einfluss finden. Prävention sei ohne Zweifel nach wie vor der beste Weg. Unter anderem müssten die Risiken durch Versiegelung und Bebauung dicht an Flussläufen stärker Beachtung finden, so der Schaden-Experte.