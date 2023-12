Flugverspätung: Entschädigung trotz extremer Wetterereignisse

7.12.2023 – Eine Fluggesellschaft, die einen Flug wegen eines von ihr nicht beherrschbaren Ereignisses annullieren muss, ist dennoch zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet, wenn sie nicht dafür sorgt, dass betroffene Passagiere schnellstmöglich mit einer Ersatzmaschine befördert werden. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 10. Oktober 2023 entschieden (X ZR 123/22).

Der Entscheidung lag ein Fall von Klägern zugrunde, die über eine bestätigte Buchung für einen Flug von Reykjavik nach München verfügten. Der Flieger sollte planmäßig am 8. Januar 2020 um 7.20 Uhr vom Flughafen Reykjavik abheben und am gleichen Tag um 12.05 Uhr in München landen.

Wegen einer Blizzard-Warnung wurde der Flug jedoch annulliert. Denn der Flugbetrieb musste aufgrund des extremen Wetterereignisses für knapp 15 Stunden eingestellt werden. Nach München befördert wurden die Reisenden schließlich am 10. Januar.

Ausgleichszahlung gefordert

Die Kläger räumten zwar ein, dass sich die Fluggesellschaft wegen der widrigen Witterungsbedingungen auf ein außergewöhnliches von ihr nicht beherrschbares Ereignis im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung berufen konnte.

Ihnen stehe dennoch eine Ausgleichszahlung zu. Denn es habe bereits am 9. Januar die Möglichkeit einer Ersatzbeförderung bestanden. Die habe ihnen die Fluggesellschaft jedoch nicht angeboten.

An Vorinstanz zurückverwiesen

Ob eine solche Beförderungsmöglichkeit tatsächlich bestanden hatte, ließ der Bundesgerichtshof in seinem Urteil offen. Denn das müsse durch die Vorinstanz, an die der Fall zurückverwiesen wurde, geprüft werden.

Sollte die Behauptung der Kläger zutreffen, so würde ihnen aber tatsächlich ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung zustehen. Denn auch wenn sich ein Luftfahrtunternehmen bei der Annullierung auf ein außergewöhnliches Ereignis berufen könne und damit zu keiner Zahlung verpflichtet sei, beraube sie sich dieses Rechts, wenn sie nicht die frühestmögliche Umbuchungsmöglichkeit berücksichtige.

Nachweis der Fluggesellschaft erforderlich

Um sich von der Haftung zu entlasten, müsse eine Fluggesellschaft nachweisen, dass keine zumutbare Möglichkeit eines früheren Ersatzflugs und damit einer früheren Ankunftszeit bestand.

Das sei allein schon deshalb konsequent, weil die Unannehmlichkeiten, deren Ausgleich die Fluggastrechte-Verordnung diene, mit zunehmender Verspätung typischerweise nicht geringer oder gar entfallen würden, sondern zunehmen würden.