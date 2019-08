Flugverschiebung: Schampus als angemessene Entschädigung

29.8.2019 – Bestellt ein verhinderter Fluggast in seinem Hotel zum Abendessen Champagner, so hat die Fluggesellschaft auch diese Kosten zu übernehmen. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf vom 23. Mai 2019 hervor (27 C 257/18).

Geklagt hatten zwei Fluggäste, die für den 29. Mai 2018 jeweils einen Flug von Göteborg nach Düsseldorf gebucht hatten. Etwa zwei Stunden vor dem für 20.45 Uhr geplanten Abflug wurde ihnen mitgeteilt, dass der Flug ausfalle und für den folgenden Tag vorgesehen sei.

Forderung abgelehnt

Da ihnen die Fluggesellschaft entgegen ihrer Verpflichtung weder eine Hotelunterbringung noch Verpflegung anbot, organisierten die Kläger die Übernachtung selbst. Die Hotelkosten in Höhe von insgesamt rund 290 Euro machten sie zusammen mit denen für ein Abendessen und Getränke gegenüber dem Luftfahrtunternehmen geltend.

Die Rechnung enthielt unter anderem auch zwei Champagnercocktails sowie Dessertwein für insgesamt knapp 45 Euro. Das Unternehmen lehnte die Forderung ebenso wie die auf eine Ausgleichszahlung nach der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung in Höhe von jeweils 250 Euro ohne Begründung ab.

Unangemessene Kosten

Die Reisenden zogen daher vor Gericht. Weil das Luftfahrtunternehmen trotz Ladung nicht zum Termin erschien, handelte es sich ein Versäumnisurteil zu seinen Ungunsten ein.

In ihrem dagegen gerichteten Einspruch berief sich die Beklagte darauf, dass der Flug wegen eines schweren Unwetters in Düsseldorf habe verschoben werden müssen. Sie könne sich daher auf einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung berufen.

Den Klägern stünden folglich keine Zahlungen zu. Es sei im Übrigen unangemessen, dass die Kläger auch die Kosten für den Champagnercocktail geltend gemacht hätten.

Einspruch zurückgewiesen

Dieser Argumentation wollte sich das Düsseldorfer Amtsgericht nicht anschließen. Es wies den Einspruch als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts kann sich das Fluggesellschaft wegen des von ihr behaupteten Unwetters nicht auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen. Denn dieser Einwand hätte bereits im ersten Termin erhoben werden müssen, zudem die Beklagte nicht erschienen sei.

Im Übrigen stehe den Klägern sowohl eine Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Flugastrechte-Verordnung als auch der Ersatz der übrigen von ihnen geltend gemachten Kosten zu. Wegen des Flugausfalls wäre die Airline nämlich dazu verpflichtet gewesen, ihnen eine Hotelunterbringung sowie Mahlzeiten und Getränke anzubieten. Das sei nicht geschehen.

Angemessene Forderung

Das Gericht hielt die geltend gemachten Kosten für die Unterbringung sowie das Abendessen und die Getränke auch nicht für unangemessen.

In der Urteilsbegründung heißt es dazu: „Ferner sind auch die Kosten für die Champagnercocktails und den Dessertwein erstattungsfähig. Es ist für das Amtsgericht Düsseldorf allgemein bekannt, dass zu einem gelungenen Essen nicht nur der Verzehr begleitender Biere und / oder Weine gehört, sondern darüber hinaus auch der Genuss von Champagner und Dessertwein, so dass sich auch diese Kosten als angemessen erweisen.“

Bei der Frage der Angemessenheit sei zu berücksichtigen, dass gerade im Champagnersegment auch deutlich hochpreisigere Produkte angeboten würden.