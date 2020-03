Flugunfall in 80 Meter Höhe

31.3.2020 – Kommt es im Ausland zu einem Flugunfall, an dem zwei in Deutschland ansässige Piloten beteiligt waren, ist in einem Verfahren um Schadenersatz-Ansprüche das ausländische Luftfahrtrecht anzuwenden. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 27. März 2020 hervor (1 U 95/19).

Der Entscheidung lag ein Unfall zwischen einem Piloten eines Hängegleiters (Drachens) und dem eines Gleitschirms zugrunde. Die Fluggeräte beider Parteien waren in italienischem Gebiet bei schwacher Thermik in einer Höhe von rund 80 Meter kollidiert. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Flugverkehr mit mehr als zehn Gleitschirmen.

Der Drachen des Klägers wurde bei dem Zwischenfall auf den Rücken gedreht. Dadurch fiel der Mann von oben in sein Segel und stürzte ab. Wie durch ein Wunder zog er sich nur Prellungen und eine Stauchung des linken Handgelenks zu. Der Gleitschirmpilot konnte seinen Rettungsschirm öffnen und blieb unverletzt.

Gleitschirmflieger die Luftfahrtregeln missachtet?

Der Gestürzte war der Meinung, dass es das Unglück nur deswegen geschehen war, weil der Gleitschirmflieger die Luftfahrtregeln missachtet hatte. Zurück in Deutschland verklagte er ihn daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes.

Ohne Erfolg: Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Bonn, als auch das von dem Mann in Berufung angerufene Kölner Oberlandesgericht hielten die Klage für unbegründet.

Keine Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld

Nach Meinung der Richter haben die deutschen Gerichte bei ihrer Entscheidung zwar die Anspruchsgrundlagen des deutschen Rechts anzuwenden. Dabei müssten sie aber die Sicherheits- und Verhaltensregeln des italienischen Luftrechts berücksichtigen.

Danach gebe jedoch derjenige den „Drehsinn“ vor, dessen Fluggerät sich als Erstes in einem thermischen Aufwind befinde. Das sei nachweislich der beklagte Gleitschirmpilot gewesen.

Dieser habe sich schon vor dem Kläger im Bereich der Thermik befunden und sei im Steigflug gewesen, als sich der Geschädigte rund zehn Sekunden vor der Kollision mit einer gefährlichen Rechtskurve vor den Gleitschirm des Beklagten setzte.

Das habe ein Sachverständiger ermittelt. Der hatte die Flugwege untersucht, die durch die Fluginstrumente der Unfallbeteiligten aufgezeichnet waren.

Verstoß gegen allgemeine Sichtflugregeln

Durch sein Flugmanöver habe der Kläger gegen die allgemeinen Sichtflugregeln verstoßen, nach denen ein fortgesetzter Blickkontakt zu anderen Fluggeräten erforderlich sei. Ihn treffe daher ein erhebliches Verschulden an dem Unfall.

Unabhängig davon sei zu berücksichtigen, dass von einem Drachen grundsätzlich eine höhere Betriebsgefahr ausgehe als von einem Gleitschirm. Denn da er deutlich schneller fliege als Gleitschirme, sei deren Piloten nur eine eingeschränkte Sicht möglich.

Die gemäß § 41 LuftVG grundsätzlich zu berücksichtigende Betriebsgefahr des Gleitschirms des Beklagten trete dahinter vollständig zurück. Das Berufungsgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.