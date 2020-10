Fluggastrechte: Entschädigung nach Stromausfall?

7.10.2020 – Sagt eine Fluggesellschaft wegen eines längeren Stromausfalls am Flughafen einen Flug ab, steht den betroffenen Passagieren in der Regel keine Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung zu. Das hat das Amtsgericht Hamburg mit Beschluss vom 24. Oktober 2019 entschieden (23a C 158/19).

Anfang Juni 2018 war es am Hamburger Flughafen zu einem kompletten Stromausfall gekommen. Nach 14 Stunden war immer noch nicht absehbar war, wie lange der Ausfall andauern wird. Daher entschloss sich eine Fluggesellschaft dazu, einen für den frühen Morgen des nächsten Tages geplanten Flug zu annullieren.

Ein davon betroffener Passagier verlangte daraufhin von der Fluggesellschaft, eine Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung zu erhalten. Die wurde ihm verweigert. Zur Begründung hieß es, dass es sich bei dem Stromausfall um einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne der Verordnung gehandelt habe, der Fluggesellschaften zu keiner Ausgleichszahlung verpflichte.

Außergewöhnlicher Umstand?

Der verhinderte Reisende hielt dem entgegen, dass die technische Panne noch vor dem geplanten Abflug behoben worden sei. Der Flug hätte daher durchaus stattfinden können. Ihm stehe daher eine Ausgleichszahlung zu.

Weil man sich nicht einigen konnte, zog der Mann vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage. Nach Ansicht des Hamburger Amtsgerichts hat sich das Luftfahrtunternehmen zu Recht auf einen außergewöhnlichen Umstand berufen, der zu keiner Ausgleichszahlung verpflichtet.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seien außergewöhnliche Umstände dem allgemeinen Sprachgebrauch zufolge nämlich dergestalt, dass sie „der normalen Ausübung der Tätigkeit des betroffenen Luftfahrtunternehmens nicht innewohnen“ würden und „aufgrund ihrer Natur und Ursache von diesem nicht zu beherrschen“ seien.

Eine Frage der Risikozurechnung

Ein derartiger Umstand müsse sich allerdings von jenen Ereignissen unterscheiden, mit denen typischerweise beim Durchführen eines einzelnen Fluges gerechnet werden müsse. Entscheidend sei daher die Frage der Risikozurechnung, das heißt in wessen Verantwortungsbereich ein Vorgang, der zu einer Annullierung eines Fluges führe, fällt.

In den Bereich der normalen Aufgabenausübung einer Fluggesellschaft, der nicht als außergewöhnlicher Umstand gewertet werden könne, fielen zum Beispiel die Kollision eines Flugzeuges mit einer Gangway oder technische Probleme, die sich bei der Wartung von Flugzeugen ergeben.

Im entschiedenen Fall habe der Stromausfall jedoch die komplette Räumung des Flughafens zur Folge gehabt. Damit habe die Fluggesellschaft nicht rechnen müssen.

Stromausfall ist Sache des Flughafenbetreibers

Der Stromausfall habe auch nicht zur Risikosphäre gehört, die dem Unternehmen zuzurechnen sei. Er falle vielmehr ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Flughafenbetreibers. Denn der habe die Stromversorgung sicherzustellen sowie die entsprechenden Systeme zu warten und instand zu halten.

„Die Sicherstellung der Stromversorgung ist eine Grundvoraussetzung für den Betrieb eines Flughafens nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern auch als Wirtschaftsstandort. Sie dient zwar primär, aber nicht nur dem ordnungsgemäßen Ablauf des Flugverkehrs, dessen Abwicklung Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit von Fluggesellschaften ist“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Kein Umleiten auf Flughäfen in der Nähe

Wegen des Stromausfalls seien sämtliche Flüge ausgefallen. Daher sei es der beklagten Fluggesellschaft weder zuzumuten noch möglich gewesen, das Passagieraufkommen über andere nah gelegenen Flughäfen abzuwickeln.

Zwar habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass der annullierte Flug des Klägers am nächsten Morgen planmäßig hätte stattfinden können. Dennoch sei die Fluggesellschaft, nachdem der zu diesem Zeitpunkt mehr als 14 Stunden anhaltende Stromausfall weiter fortdauerte, nicht dazu verpflichtet gewesen, auf eine Streichung des Fluges zu verzichten.