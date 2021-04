Flugannullierung: Das richtige Konto für Überweisungen

19.4.2021 – Ein Fluggast hatte seine Ansprüche auf Erstattung eines Ticketpreises an ein Fluggastrechteportal abgetreten. In diesem Fall müssen Zahlungen ausschließlich an das Portal erfolgen, um eine befreiende Wirkung zu entfalten. Das hat das Amtsgericht Bremen mit Urteil vom 5. März 2021 entschieden (9 C 321/20).

WERBUNG

Nachdem sein Flug von Bremen nach Istanbul und zurück annulliert worden war, hatte ein Fluggast seine Ansprüche auf Erstattung des Ticketpreises in Höhe von rund 830 Euro an ein Fluggastrechteportal abgetreten.

Doch obwohl dieses die Forderung unter Beifügung des Abtretungsvertrags per Fax bei dem Luftfahrtunternehmen geltend machte, überwies dieses den Preis für das Flugticket auf das Konto des Passagiers.

Mit seiner daraufhin beim Amtsgericht Bremen eingereichten Klage bestand das Fluggastrechteportal darauf, dass ihr das Geld zu überweisen sei. Dem hielt die Airline entgegen, dass sie die Forderung durch die Zahlung an den Passagier erfüllt habe. Im Übrigen bestritt sie die Anzeige der Abtretung mit Nichtwissen. Ohne Erfolg. Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt.

Mögliche Regressansprüche

Nach Ansicht der Richter kann die Fluggesellschaft den Zugang der Abtretung nicht mit Nichtwissen bestreiten. Denn dabei handele es sich um einen Umstand, der ausschließlich in ihrer Sphäre liege. Sie müsse sich folglich auch eventuelles Wissen ihrer Beschäftigten zurechnen lassen.

Im Übrigen habe das Luftfahrtunternehmen trotz Aufforderung nicht nachgewiesen, dass es sich bemüht hatte, nach dem Eingang des Faxes zu fahnden.

Das Fluggastrechteportal konnte dem Gericht seinerseits einen Fax-Zustellbericht vorlegen, aus welchem die erfolgreiche Zustellung hervorging. Daher ging das Bremer Amtsgericht davon aus, dass der Fluggesellschaft bei Veranlassung der Überweisung an den Fluggast bekannt war, dass dieser nicht empfangsberechtigt war.

Das Unternehmen wurde daher dazu verurteilt, den Betrag erneut zu überweisen und zwar an das Fluggastrechteportal. Das Gericht stellte der Airline jedoch gleichzeitig anheim, anschließend Regressansprüche gegenüber dem Fluggast geltend zu machen.