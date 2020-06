Flug pünktlich und dennoch Ausgleichszahlung?

4.6.2020 – Ein Fluggast, der gegen seinen Willen auf eine andere Maschine umgebucht wird, ohne deswegen verspätet an seinem Ziel anzukommen, hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 30. April 2020 entschieden (C-191/19).

Geklagt hatte ein Fluggast, der einen Flug vom andalusischen Flughafen Jerez de la Frontera über Madrid nach Frankfurt am Main gebucht hatte.

Flugumbuchung, aber keine Verspätung

Der Mann erreichte zwar pünktlich sein Ziel. Doch er war auf der Teilstrecke nach Madrid gegen seinen Willen auf ein anderes Flugzeug umgebucht worden, obwohl die von ihm gebuchte Maschine planmäßig gestartet war. So verklagte er die Fluggesellschaft vor dem Frankfurter Landgericht auf Gewährung einer Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung.

Die Frankfurter Richter legten den Fall wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung dem Europäischen Gerichtshof vor. Der hielt die Klage für unbegründet.

Kein wirklicher Schaden entstanden

Nach Ansicht des Gerichts ist dem Kläger durch die Umbuchung kein wirklicher Schaden entstanden. Denn er habe, obwohl er wegen der Umbuchung später als geplant in Madrid angekommen sei, das Flugzeug nach Frankfurt am Main noch erreichen können. Das sei auch pünktlich in Deutschland gelandet. Der Kläger habe folglich nur eine Unannehmlichkeit erlitten.

Die kann nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs jedoch nicht als „groß“ im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung angesehen werden. Es liefe daher dem Ziel der Verordnung entgegen, dem Kläger eine pauschale Ausgleichszahlung zuzugestehen.