Flottenversicherung: Kosten steigen deutlich

24.7.2023 – Nach Angaben von Leaseplan steigen die Zahl der Kfz-Unfälle und die Reparaturkosten. Besonders betroffen ist die Flottenversicherung. Hier müssen Versicherungsmakler frühzeitig prüfen, welche Lösungen der Schadenverhütung es für ihre Kunden gibt. Andernfalls muss mit deutlichen Prämiensteigerungen oder gar einer Kündigung gerechnet werden.

Die Kosten in der Flottenversicherung steigen deutlich. Dies zeigen Daten der Leaseplan Deutschland GmbH veröffentlicht hat. So sind die Reparaturkosten in der Vollkaskoversicherung von 2021 auf 2022 um knapp 25 Prozent und in der Teilkasko um mehr als acht Prozent gestiegen. Ausgewertet wurden 46.000 Schäden.

Leaseplan ist Leasinganbieter und arbeitet auch als produktakzessorischer Versicherungsmakler.

Trend steigender Reparaturkosten bei Kfz-Unfällen dürfte anhalten

Dennis Wittkamp

Der Trend zu deutlich höheren Reparaturkosten in der Autoversicherung dürfte auch 2023 weitergehen. Grund ist die Inflation, die im Juni 2023 bei 6,4 Prozent lag, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In der Vergangenheit stiegen die Reparaturkosten immer stärker als die allgemeine Preissteigerungsrate.

„Die Schaden-Inflation dürfte 2023 zu weiteren Prämienanhebungen führen“, schätzt daher Dennis Wittkamp, Experte für die Schaden- und Unfallversicherung bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Laut Assekurata kann man als Faustformel davon ausgehen, dass die Ersatzteilinflation doppelt so hoch wie die „normale“ Inflation ausfällt – also deutlich zweistellig.

Hinzu kommt, dass die Unfallschäden steigen. Nach 169.334 erfassten Blechschäden im März 2022 wurden im gleichen Monat des Jahres 2023 genau 187.663 solcher Ereignisse registriert. Das geht ebenfalls aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts hervor. Die Zunahme beträgt somit 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Wir sehen einen noch deutlicheren Anstieg bei den Reparaturkosten als in den Jahren zuvor. Christopher Schmidt, Leaseplan

Negativtrend noch deutlicher

Auch der Leasing- und Flottenspezialist prognostiziert eine sehr negative Entwicklung. „Wir sehen einen noch deutlicheren Anstieg bei den Reparaturkosten als in den Jahren zuvor“, sagte Christopher Schmidt, Commercial Director bei Leaseplan. Grund sind nach Einschätzung des Unternehmens die zunehmende Zahl von Assistenzsystemen in den Fahrzeugen.

Zwar würden die Autos so sicherer, doch wenn es zu einem Schadenfall kommt, wären die Reparaturkosten entsprechend hoch. Flottenfahrzeuge sind in der Regel aufgrund ihrer hohen Einsatzfrequenz überproportional von Unfallschäden betroffen. Die Prämien für die Flottenversicherung dürften daher im Herbst besonders stark steigen.

Flottenkunden und Versicherungsmakler sollten daher frühzeitig gegensteuern. Das gilt vor allem für Unternehmen, die mit vielen Unfällen zu kämpfen haben. Sonst könnten die Versicherungskosten für den Fuhrpark regelrecht explodieren. Leaseplan schätzt, dass bis zu 15 Prozent der Gesamtbetriebskosten eines Fuhrparks auf den Versicherungsschutz entfallen.

Beim Versichererwechsel hilft eine Schadenquote unter 80 Prozent

In der Vergangenheit wollten einige Versicherer nur neue Flottenkunden, die eine sehr gute Schadenquote weit unter 80 Prozent haben. Bei der Flottenversicherung ist die Schadenquote weiterhin alleiniger Maßstab für die Prämie.

Gemessen wird damit die Relation der Schadenaufwendungen zu den Versicherungsbeiträgen ohne Versicherungssteuer (Schadenaufwendungen / bisher gezahlte Nettoprämie x 100 = Schadenquote in Prozent). In der Regel wird die Schadenquote für die letzten drei Jahre ermittelt, um besondere Schadenfälle zu glätten.

„Sie müssen als Unternehmer dem Versicherer bei extrem hoher Schadensentwicklungen, schon eine Perspektive bieten, wie zukünftig besser gefahren werden soll“, betont Thorsten Kuhr, Geschäftsführer des Flotten-Versicherungsmaklers Bernhard Assekuranzmakler GmbH. Langfristig müssten Schäden gesteuert und ein Risikomanagement eingeführt werden.

Rund 50 bis 60 Prozent der Flotten sind noch bei der Ausschließlichkeit unter Vertrag. Versicherungsmakler Georg Soller

Umstieg zum Versicherungsmakler könnte den Kunden helfen

„Das ist aber ein Investment, das erst in zwei bis drei Jahren sichtbar wird“, erläutert André Vieregge, Leiter Mobility Services beim Versicherungsmakler Schunck Group GmbH & Co. KG. „Leider scheuen sich viele Unternehmer dafür Geld in die Hand zu nehmen, weil der Return on Invest nicht sofort sichtbar ist.“

Ein erster Schritt für viele Flottenmanager könnte es sein, alte Zöpfe abzuschneiden und vom Versicherungsvertreter zum Versicherungsmakler zu wechseln. „Rund 50 bis 60 Prozent der Flotten sind noch bei der Ausschließlichkeit unter Vertrag“, schätzt der Versicherungsmakler Georg Soller von der Georg Soller GmbH.

Schadenfrequenz um 30 Prozent senken

Zur Senkung der Versicherungskosten bietet Leaseplan einen integrierten Ansatz. Dabei wird eine „maßgeschneiderte“ Versicherungslösung mit proaktiver Prävention und einem vereinfachten Fuhrparkmanagement kombiniert.

Das senke nicht nur die direkten Kosten, sondern auch indirekte Aufwendungen durch das Vermeiden von Schäden sowie versteckte Kosten durch die Optimierung ineffizienter Prozesse im Schadenfall.

Ziel wäre es, die Schadenhäufigkeit um bis zu 30 Prozent zu reduzieren. Flottenbetreiber erhalten regelmäßig individuelle Risikoanalysen mit Benchmark-Vergleichen und konkreten Handlungsempfehlungen zur Senkung der Schadenkosten und -frequenzen.