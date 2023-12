Finanztest: Was Käufer in den Großstädten für Immobilien zahlen

15.12.2023 – Der Markt hat 2023 eine Kehrtwende hingelegt, wie Daten zur Kreditvergabe der Banken belegen. Dennoch bleibt Wohneigentum für viele Menschen unerschwinglich. Was Eigentum in den sieben Großstädten zum Jahresende kostet, zeigt Finanztest in der Januar-Ausgabe.

Auf dem Immobilienmarkt war 2023 viel Bewegung. Die Preise für Wohnobjekte gingen zurück (VersicherungsJournal 9.10.2023), was den Anstieg der Finanzierungskosten jedoch nicht annähernd kompensieren konnte.

Bereits im Sommer veröffentlichte die Stiftung Warentest eine Analyse zu den Kaufpreisen und Mieten in 62 Städten. Die Ergebnisse wurden in der August-Ausgabe von Finanztest veröffentlicht (24.7.2023). Jetzt legten die Tester noch mal nach und betrachteten die Entwicklung am Markt in den sieben deutschen Großstädten, nachzulesen im aktuellen Heft 1/2024 der Verbraucherzeitschrift.

Trendwende am Immobilienmarkt zeigt sich im Kreditgeschäft

Die aktuelle Auswertung basiert wieder auf Daten der Vdpresearch GmbH. Das Unternehmen erstellt Analysen im Auftrag aller Banken, die über die Spitzenverbände der Bankengruppen organisiert sind und Kredite zur Immobilienfinanzierung vergeben.

Die aus Käufersicht gute Nachricht des Berichts: „Im dritten Quartal sind die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Vergleich zum Vorjahresquartal gefallen. Eigentumswohnungen wurden im Schnitt nur noch mit Preisabschlägen von 6,6 Prozent verkauft.“

Dennoch sind die Bedingungen für einen Kauf in den vergangenen zwölf Monaten kaum besser geworden. Im aktuellen Zinszwischentief liegen Bauzinsen wieder unter der Vier-Prozent-Marke. Zur Erinnerung: 2020 zahlten Käufer gerade mal ein Prozent Zinsen im Jahr für ihre Finanzierung.

Stärker als bei den Preisen zeige sich die Trendwende am Immobilienmarkt im Kreditgeschäft. „Von Januar bis September 2023 vergaben Banken an private Haushalte nur noch Immobilienkredite von rund 122 Milliarden Euro. Das waren 43 Prozent weniger als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahrs“, schreibt Finanztest.

Objekte in Köln oder Düsseldorf sind fast erschwinglich

In der Januar-Ausgabe zeigt das Verbrauchermagazin, was Wohneigentum in den sieben deutschen Großstädten kosten würde und stellt tabellarisch die Finanzierung einer 100-Quadratmeter-Wohnung in guter Lage mit guter Ausstattung dar. Zusätzlich weist die Grafik aus, wie hoch die monatliche Mehrbelastung gegenüber einer Mietwohnung ist.

Einen hohen Kaufpreis weisen nach wie vor München und Hamburg auf. Auch die monatliche Gesamtbelastung ist für Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen nicht tragbar. In der bayerischen Landeshauptstadt beträgt sie 4.433 Euro und an der Elbe sind es 3.398 Euro.

Am günstigsten sind laut dem Finanztest-Vergleich Köln und Düsseldorf. Objekte mit 100 Quadratmetern könnten hier für 435.000 Euro erworben werden.

Finanztest: Was Wohneigentum in den Großstädten kostet Stadt Kaufpreis* (mit zehn Prozent Eigenkapital vom Kaufpreis) Gesamtbelastung pro Monat* Monatliche Mehrbelastung gegenüber Mietwohnung* Köln 435.000 2.408 621 Düsseldorf 435.000 2.408 741 Frankfurt am Main 575.000 3.038 951 Stuttgart 585.000 3.083 1.236 Hamburg 655.000 3.398 1.474 München 885.000 4.433 2.024 Berlin 630.000 3.285 1.798

Ausblick 2024

„Wir erwarten, dass sich der Markt für Wohnimmobilien allmählich beruhigt und sich die Preise schon 2024 eher seitwärts entwickeln“, zitiert Finanztest Andreas Kunert, Immobilienexperte bei Vdpresearch.

Die Tester meinen, dass sich die Lage bei den Bauzinsen im kommenden Jahr entspannt. Die Inflationsrate habe sich zuletzt verringert und nach zehn Zinserhöhungen habe die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause eingelegt. Das werten die Tester als positive Vorzeichen.

Der Beitrag „Kaufpreise sinken, Mieten steigen“ ist auf der Webseite der Stiftung Warentest in Auszügen veröffentlicht. Der Heftartikel lässt sich an gleicher Stelle freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 1/2024 abgedruckt. Die Ausgabe kann im Online-Shop auf der Homepage der Verbraucherschützer für 6,90 Euro bestellt werden. Der Download liegt bei 5,99 Euro.