Finanztest kürt die besten OP-Tarife für Hunde

19.8.2021 – In der Zeitschrift Finanztest 9/2021 ist ein Vergleich von Operationskosten-Versicherungen für Hunde veröffentlicht worden. 17 der 61 untersuchten Tarife haben nach Ansicht der Tester ein „sehr hohes“ Leistungsniveau. Untersucht wurden Beiträge, Bedingungen und Leistungen für drei Modellhunde und bezogen auf zwei exemplarische Operationsfälle.

„Wir empfehlen eine Police mit sehr hohem Leistungsniveau und möglichst ohne die in der Tabelle genannten speziellen Leistungsausschlüsse. So haben Kunden eine gute Chance, im Fall des Falles einen großen Teil der Tierarztkosten erstattet zu bekommen“, raten die Tester der Stiftung Warentest.

In Ausgabe 9/2021 der Zeitschrift Finanztest werden eigenen Angaben zufolge alle Operationskosten- (OP-) Versicherungen für Hunde untersucht, die auf dem deutschen Markt von Versicherern oder Assekuradeuren angeboten werden. Konkret waren dies 61 Tarife von zwölf Anbietern. Die Tiergarant Versicherungsdienst GmbH, die zur niederländischen Veterfina B.V. (Petplan) gehört, lieferte keine Daten und fehlt daher im Test.

Wie die OP-Tarife für Hunde getestet wurden

17 der 61 untersuchten Tarife haben nach Ansicht der Tester ein „sehr hohes“, 16 ein „hohes“ Leistungsniveau. 22 Tarife kommen auf ein „mittleres“ und „sechs“ auf ein niedriges Niveau. Untersucht wurden die Leistungen für zwei Modell-OPs – die teure Bandscheiben-OP (3.520 Euro) und den häufiger vorkommenden Kreuzbandriss (2.520 Euro) – und drei Beispielhunde.

„Die Vertragsbedingungen sind oft unübersichtlich, schwer vergleichbar und enthalten versteckte Leistungseinschränkungen“, kritisieren die Tester. Finanztest listet als Leistungsausschlüsse tarifliche Begrenzungen der Leistungshöhe (maximale Erstattung im Versicherungsjahr, Selbstbeteiligung je Fall, Obergrenzen für die Erstattung von Tierarzthonoraren) und ausgewählte ausgeschlossene Operationen auf.

Bei den 17 Tarifen mit „sehr hohem“ Leistungsniveau werden bei zwei Tarifen der Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG Zahnoperationen und bei ebenfalls zwei Tarifen der IAS - Internationale Assekuranz-Sonderrisiken GmbH & Co. KG Endoprothesen ausgeschlossen.

Empfehlenswertes am Beispiel von drei Modellhunden

(Bild: Lier)

Beispielhund eins ist ein sechs Monate alter Jack-Russel-Terrier, der als junger und kleiner Hund von Versicherern oft in eine niedrige Risikoklasse eingestuft werde, so die Tester. Den preiswertesten Tarif mit „sehr hohem“ Leistungsniveau bietet den Testern zufolge die Allianz Versicherungs-AG mit „TK Kleintiere Smart 100 %“ und mit 184 Euro Jahresbeitrag.

Als Beispielhund für die Gruppe der älteren Tiere oder Rassen, die als besonders krankheitsanfällig gelten, wurde ein mittelgroßer, drei Jahre alter Mischling gewählt. Hier ist der „sehr hohe“ Schutz ab 210 Euro beziehungsweise mit Zahn-OP ab 215 Euro (Hansemerkur-Tarife „Tier OP Easy (SB) + Zahn“ und „Tier OP Best (SB) + Zahn) möglich.

Für die Gruppe der hohen Risiken haben die Tester die zu den beliebtesten Rassen gehörenden Labrador Retriever ausgesucht. Viele Versicherer stuften diese Rasse als hohes Risiko ein. In einigen Tarifen würden siebenjährige Hunde generell wegen des Alters abgelehnt. Den preiswertesten Schutz auf sehr hohem Niveau bieten die voran genannten Hansemerkur-Tarife mit Jahresbeiträgen von 249 beziehungsweise 255 Euro.

Einige Details der Tests

Für ein „sehr hohes“ Leistungsniveau durfte die Erstattung bei einem einzelnen Versicherungsfall nicht auf unterhalb von 4.000 Euro begrenzt werden. Die Erstattungshöhe von 6.050 Euro für beide Modell-OPs wurde im Test mit 50 Prozent gewichtet.

Unterstellt wurde, dass die genannten 6.050 Euro im dritten Versicherungsjahr anfielen und die Vorjahre leistungsfrei waren. Art und Anzahl von ausgeschlossenen Erkrankungen und Fehlentwicklungen gingen mit 30 Prozent in die Bewertung ein.

Versicherte OP-Verfahren, Vorsorgeuntersuchungen, Nachbehandlungen und Auslandsschutz machten 20 Prozent der Bewertung aus. Der Test beinhaltet keine Tarife, die nur für unfallbedingte Behandlungen leisten. Ebenso wurden keine Tarife für spezielle Hunde (zum Beispiel Jagdhunde) getestet.

Vier Klauseln als nicht kundenfreundlich bezeichnet

Vier Klauseln werden als „nicht kundenfreundlich“ aufgeführt. So steige in gut der Hälfte der Tarife der Beitrag mit zunehmenden Hunde-Alter an. Die altersabhängige Kalkulation sei in den Bedingungen aber oft gar nicht erkennbar, so die Tester.

Zu den altersbedingt steigenden Beiträgen kämen auch noch erhöhte Selbstbeteiligungen ab dem sechsten Lebensjahr. Die Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt (GHV) und die Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. (VTV) werden hinsichtlich ihrer Ausschlusspraxis kritisiert.

Hier seien auch Krankheiten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, die beim Vertragsschluss zwar vorhanden, dem Halter aber nicht bekannt waren. Nicht kundenfreundlich sei zudem das Kündigungsrecht. Nur die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG verzichte ab dem vierten Jahr auf das Recht, regulär oder nach einem Versicherungsfall zu kündigen. Die Helvetia Versicherungen verzichten auf das Recht zur Kündigung nach einem Schadenfall nach dem dritten Jahr.

Die Zeitschrift Finanztest 9/2021 ist für 6,50 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der „Test Hundekrankenversicherung“ ist auch einzeln abrufbar und kostet 3,00 Euro.